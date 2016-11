Mark McMorris Infinite Air

Kontrollverlust an den Sticks







Luftikus der Lüfte





Zwar sehen die Tricks sehr stylisch und gut aus. Leider ist die Steuerung sehr unglücklich.

Um es gleich vorweg zu nehmen: Die Steuerung von Infinite Air ist eine Lawine, die das gesamte Spiel in die unteren Wertungsebenen abrutschen lässt. Zwar will man an der genialen Flick-It-Steuerung der skate-Teile anschließen, jedoch schafft man es nicht, hier dem Spieler ein Gefühl der totalen Kontrolle zu geben. Und das wäre so unglaublich wichtig. Entweder man verpasst komplette Obstacles oder fährt diese falsch an. Drückt man nach unten, vollführt der Boarder einen Tailpress statt zu bremsen. Hin und wieder klappt das zwar im Tiefschnee, aber von einer Geschwindigkeitskontrolle kann nicht gesprochen werden, zumal das Carven ebenfalls kaum Auswirkungen besitzt. Hiermit kontrolliert man eigentlich die Geschwindigkeit in einer Kickerline (aufeinanderfolgende Rampen), damit man eben nicht auf dem gefährlichen Knuckle (Rundung zwischen Table und Landung) oder gar hinter der Schräge auf dem Flat landet. Aber das ist egal. Denn in Infinite Air kann man überall landen. Per Nose- und Tailpress kann man zwar fluffig Jibben (kleine Tricks im Flat), warum aber diese Nebensächlichkeit meine Kontrolle über das Brett vernachlässigt, will mir nicht einleuchten. Und wer in den Bergen unterwegs ist, weiß, dass man im echten Leben mit 70 Sachen keine harten Kurven einleiten, sehr wohl aber in ein paar Metern auf 40 runterbremsen und dann gezielt Dinge anfahren kann. Um es im Jargon der Berge zu formulieren: Ich „nail“ nicht annähernd die Dinge, die man in Infinite Air nach jedem Sprung machen kann, dafür verpasse ich im echten Leben aber keine Anfahrten für Rails und Kicker und besitze ein Gefühl der totalen Brettbeherrschung. Dies geht dem Spiel total flöten.