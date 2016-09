Touhou Genso Rondo: Bullet Ballet

-Scythe- schrieb am 20.09.2016 um 18:36 Uhr

Vielleicht sollten sie mal die Orignalen Zun-Spiele lokalisieren und hier verkaufen statt die Fangames hier zu verramschen. Interessenten gibt es auch im Westen genug.

Bisher hat es wohl nur Double Dealing Character unlokalisiert in den Westen geschafft per Playism. Wobei man sich für die PS4 auch auf Urband Legend in Limbo freuen darf. Wer sich allerdings mit Touhou näher auseinandersetzen will kommt aktuell nicht um den PC als Spieleplattform herum.

Zum Test bzw. Spiel kann ich allerdings nicht viel sagen. Touhou Genso Rondo is aber auch an anderen Stellen nicht gut angekommen, weswegen ich das hier mal als gepublished'tes fangame für Vollpreis abtue.

Nebenbei: Nicht Touhou-Fans testen zu lassen is das Beste was man machen kann.