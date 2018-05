Tennis World Tour - Test, Sport - 4Players.de

Civarello schrieb am 31.05.2018 um 20:15 Uhr

Und wieder eine Enttäuschung. Also werde ich auch weiterhin bei Tennis Elbow 2013 bleiben. Geht für interessierte aber mehr in die Simulations-Richtung. Dank Mod-Unterstützung hat man aber eine schöne Auswahl an Inhalten. Die Präsentation (gerade der Menüs) ist zwar eher altbacken, vom Gameplay her ist es aber klasse. Für 23 Euro kann man als Tennis-Fan durchaus mal einen Blick riskieren (nur PC).