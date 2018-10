Mit Black Clover: Quartet Knights haben Ilinx und Bandai Namco Entertainment die erste Videospieladaption der Anime-Serie auch hierzulande veröffentlicht. Im Test verraten wird, wie sich die Magieritter auf der PlayStation 4 schlagen.

Die aus der Anime-Vorlage bekannten Charaktere erleben ein neues Abenteuer.

Die spielbaren Charaktere im Überblick:

- Asta

- Charmy

- Fana

- Gauche

- Karna

- Klaus

- Licht

- Luck

- Magna

- Mars

- Mimosa

- Noelle

- Vanessa

- Vetto

- Yami

- Yami (jung)

- Yuno

Die Online-Multiplayer-Modi sind interessant, aber leider findet man kaum Mitspieler.

Technischer Tiefschlag: Der Kampf gegen Lord Freese ist die reinste Ruckelorgie.

Im Story-Modus des Spiels wird eine neue Geschichte erzählt, die nicht der Anime-Vorlage entstammt. Dabei schlüpft man zunächst in die Rolle von Waisenjunge Asta,einem Mitglied des Ritterordens Schwarzer Stier, dessen Anführer Yami Sukehiro plötzlich deutlich verjüngt scheint. Gleichzeitig wird die Hauptstadt des Königreichs von einer mysteriösen Magierin angegriffen.Wie diese Ereignisse zusammenhängen und welche Gefahr der Stadt droht, gilt es in insgesamt 18 story-basierten Kampfeinsätzen, die aus zwei Blickwinkeln präsentiert werden, herauszufinden. Doch nach ein paar Stunden ist bereits alles vorbei. Und obwohl es es neben zwei Bonusepisoden auch noch die Möglichkeit gibt, bereits gemeisterte Einsätze mit erhöhtem Schwierigkeitsgrad oder anderen Charakteren erneut zu absolvieren, hält sich der Wiederspielwert in Grenzen.Insgesamt gibt es 17 spielbare Charaktere, mit denen man abseits der Story-Einsätze auch individuelle Herausforderungen bestreiten, Trainingskämpfe absolvieren oder an teambasierten Mehrspielergefechten teilnehmen kann. In Letzteren stehen sich immer zwei Viererteams gegenüber, die um die Kontrolle bestimmter Zonen ringen, um die Energiehoheit zu erlangen, Kristalltransporte ins eigene Lager zu dirigieren oder Schätze für sich zu beanspruchen.Vier Charakterklassen (Kämpfer, Heiler, Unterstützer und Schütze) sorgen für Abwechslung und Teamgeist, mit Abklingzeiten behaftete Angriffe, Zauber und anderen Kampffertigkeiten für taktische Spannung und sowohl optisch als auch spielerisch individuell anpassbare Charaktere für eine persönliche Note.Zudem können Items wie Heilungen, Bomben oder Tarnmäntel auf den Schlachtfeldern aufgesammelt und auf Knopfdruck eingesetzt sowie Online-Ranglisten erklommen werden.Doch die an sich kurzweilige Domination-Action hat einen entscheidenden Makel: Es finden sich kaum Mitspieler auf den Servern und gegen KI-Kontrahenten macht das Gerangel auf den acht Karten nur halb so viel Spaß. Hinzu kommt, dass die Übersicht schnell flöten gehen kann, da es weder eine Zielfixierung, noch eine Minimap gibt, um zumindest die Positionen von Teammitgliedern einzusehen.Die technische Seite muss sich ebenfalls Kritik gefallen lassen. Denn trotz Magergrafik sind die Ladezeiten ungewöhnlich lang, die Bildrate alles andere als stabil.Vor allem im Kampf gegen den Story-Endgegner ruckelt das Geschehen teils gewaltig. Doch auch abseits der Kämpfe wird viel auf Sparflamme gekocht. So gibt es zwar japanischen Originalton und deutsche Untertitel, aber keine englische Synchronisation.Zudem bleiben die mit ihren Wasserköpfen oft seltsam unproportional wirkenden Charaktere bei vielen Dialogszenen einfach starr, bewegen beim Reden nicht einmal ihre Lippen. Ein Problem, dass es in den hin und wieder eingeflochtenen Anime-Sequenzen zum Glück nicht gibt. Zusatzinhalte gibt es bislang keine, einen Season Pass, der Zugriff auf drei DLC-Erweiterungen und -Boni gewähren soll, hingegen schon.