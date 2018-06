PixelJunk Monsters 2 - Test, Strategie - 4Players.de

Herr der Bäume





Mit erbeuteten Münzen und Kristallen lassen sich Bäume in Abwehrtürme umwandeln.

Auch in PixelJunk Monsters 2 versucht man als Tikiman sein Heim vor anrückenden Monsterwellen zu beschützen, indem man Bäume in Abwehrtürme transformiert. Wie im Original gibt es zehn Turmarten, die je nach Gegnerart und -anzahl unterschiedlich effektiv sind: Kanonen, Mörser und Teslaspulen richten zwar großen Schaden an, brauchen aber lange zum Nachladen und sind gegen fliegende Angreifer wirkungslos. Flaks und Lasertürme machen mit Fluggegnern hingegen kurzen Prozess, verweigern bei Fußtruppen jedoch den Dienst.Pfeiltürme, Blitzschleudern oder Bienenstöcke sind wiederum Allround-Waffen, denen es jedoch an Durchschlagskraft mangelt, während Eistürme Bodentruppen verlangsamen und Flammenwerfer sie erbarmungslos rösten.