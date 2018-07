Milestone reicht es offenbar nicht mehr, die Motocross-Fans mit nur einem Spiel pro Jahr zu beglücken. Nachdem es bei Monster Energy Supercross im Februar vornehmlich in Stadien und Arenen auf den staubigen Holperpisten zur Sache ging, warten bei MXGP Pro bei Ausflügen in die Natur wieder Positionsduelle und waghalsige Sprünge unter freiem Himmel. Lohnt es sich, schon wieder auf den Sattel zu steigen?

Neue Engine noch nicht ganz im Griff



Wie schon bei MXGP 3 zeigt sich erneut, dass sich der Umstieg auf die Unreal Engine rentiert hat. Die Kulisse wirkt längst nicht mehr so angestaubt wie früher, sondern hat trotz der recht tristen Umgebung und hölzernen Zuschauer durchaus ihre ansprechenden Momente – vor allem, wenn man unter nassen Bedingungen über die Pisten brettert, dabei Matsch aufwirbelt und beobachtet, wie aufgrund der dynamischen Deformation der Oberfläche die Pfützen größer werden oder sogar neue entstehen. So ganz haben die Italiener die neue Technik aber immer noch nicht im Griff: Das zeigt sich neben den langen Ladezeiten daran, dass Texturschichten auf Objekten erst mit einer gewissen Verzögerung erscheinen. Das fällt vor allem in Menüs und der Wahl von Fahrern oder Motorrädern negativ auf. Doch auch während der Rennen springen einem nicht nur die Matsch-Bröckchen, sondern immer wieder auch hässliche Pop-ups ins Auge. Zudem wird der Regen wieder genauso lieblos inszeniert wie im Vorgänger. Die Polygon-Pendants der realen Vorbilder sehen aufgrund der groben Modellierung ebenfalls nicht besonders gut aus – sei es bei der Fahrerauswahl oder den mager inszenierten Siegerehrungen. Auch bei der Performance ist noch Luft nach oben: Zwar laufen die Rennen meist flüssig über die Mattscheibe, doch auf manchen Pisten

Nettes Detail: Im Pulk fliegen einem die aufgewirbelten Matschbrocken entgegen.

Bei den Rangeleien mit der KI zieht man meist den Kürzeren.

kommt selbst die PS4 Pro ins Schwitzen und die Bildrate ist nicht länger konstant. Trotzdem ist man noch weit weg von der Katastrophe, die Nordic Games und Rainbow Studios zuletzt mit MX vs ATV: All Out abgeliefert haben.Im Vergleich zu MXGP 3 stellt man fest, dass es hier etwas anspruchsvoller zugeht – ganz unabhängig davon, wie man die Fahrphysik angepasst hat. Schon auf der zugänglichsten der drei Stufen reagiert vor allem das Heck deutlich nervöser und Kurvenfahrten erfordern mehr Gefühl beim Anbremsen und Herausbeschleunigen. Auch die dynamischen Deformationen scheinen sich stärker auf das Fahrverhalten der Maschinen auszuwirken und machen den holprigen Ritt dadurch eine Spur unberechenbarer. Zudem sind die Ausführungen von Scrubs anspruchsvoller geworden bzw. erfordern mehr Übung, denn die Landung endet häufig in einem Sturz, wenn das Bike nicht perfekt ausgerichtet ist. Überhaupt hat man nur noch selten die Möglichkeit, die Maschine nach einem kleinen Fehler abzufangen. Ein Glück, dass man optional wieder auf eine Rückspulfunktion zurückgreifen darf.Die weiß man auch dann vornehmlich zu schätzen, wenn man mal wieder im Pulk unterwegs ist und von der rücksichtslosen KI ständig über den Haufen gefahren wird. Leider ist es hier häufig so, dass man als Spieler im Gerangel mit anderen Fahrern fast immer den Kürzeren zieht, während die Pistensäue unbeirrt weiterfahren dürfen, auch wenn sie hin und wieder selbst stürzen. In diesem Zusammenhang gibt auch wieder die Kollisionsabfrage Anlass zur Kritik. Nicht nur bei Rempeleien im Feld, sondern auch Berührungen mit der Streckenbegrenzung beobachtet man immer noch physikalisch fragwürdige Folgen, wenn man irgendwo hängen bleibt oder leichte Hindernisse plötzlich die Stoppwirkung eines Rammschutzpollers aufweisen.