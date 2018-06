The Last Of Us 2 - E3-Vorschau, Action - 4Players.de

Auf der E3 schockiert Naughty Dog nicht nur mit brachial inszenierter Gewalt, sondern zeigt auch die gefühlvolle Seite von The Last of Us Part 2. Während wir im Rahmen einer Präsentation die beeindruckende Demo noch einmal live erleben konnten, lieferte Lead Designer Richard Cambier zumindest ein paar Antworten auf die vielen Fragen, die unter den Nägeln brennen...



Steht diese junge Liebe unter einem ähnlichen Stern wie in Left Behind?

Neuerdings kann Ellie auch kriechen und sich z.B. unter Wagen verstecken.

Mit dem zärtlichen Kuss zwischen Ellie und ihrer Freundin sorgte Naughty Dog sicher für einen der emotionalsten Momente auf der diesjährigen E3. Abseits eines subtilen Statements für die zunehmende Akzeptanz gleichgeschlechtlicher Liebe und der natürlichen Weiterentwicklung von Ellie als Charakter beinhaltet die Szene allerdings auch dramaturgischen Zündstoff: Denn kurz vor besagtem Kuss macht Ellie ihrem Freund noch Hoffnung, dass er schon bald wieder mit seiner offenbar frisch getrennten Ex zusammenkommen könnte, die sich jetzt aber offenbar stärker zu Ellie hingezogen fühlt.Ebenfalls wird Ellies „Old Man“ erwähnt - also ihr „Vater“, der in der Gemeinschaft offenbar große Verantwortung trägt und für die Sicherheit sowie Einteilung von Patrouillen zuständig zu sein scheint. Ob es sich dabei um Joel handelt, wollte Cambier auf Nachfrage noch nicht konkret bestätigen. Allerdings durfte er bereits sagen, dass der spielbare Protagonist des Vorgängers hier ebenfalls eine große Rolle spielen und sich die Geschichte nicht nur auf Ellie konzentrieren wird, sondern weiterhin zwei Charaktere im Fokus stehen sollen. Darüber hinaus betont Cambier, welch enorme technische Herausforderung es war, diese Kuss-Szene so natürlich wie möglich darzustellen. So wurde versucht, selbst kleinste Verformungen des Gesichts und der Nase bei der Berührung der beiden möglichst akkurat einzufangen und abzubilden. Der Aufwand hat sich gelohnt: Mir fällt aktuell kein anderes Spiel und tatsächlich auch kein CGI-Film ein, der bisher einen innigen Kuss virtueller Figuren ähnlich authentisch und gefühlvoll rüber gebracht hat.Angesichts der ausgelassen Stimmung in der Bar, in der die Leute tanzen und glücklich wirken, könnte man fast den Eindruck gewinnen, als wäre in der Endzeit-Welt alles in Ordnung. Allerdings gibt es bereits Andeutungen, dass man sich nur mit einer speziellen Erlaubnis eine kleine Auszeit gönnen und das Leben wieder wie früher genießen darf. Also vor der Zeit, in der eine Epidemie einen Großteil der Bevölkerung dahingerafft oder in aggressive Monster verwandelt hat. Spätestens nach der stilvollen Überleitung wird man dagegen wieder von der Realität eingeholt und erlebt eine Welt voller Gewalt. Alleine dieser krasse Wechsel von der scheinbaren Idylle in die grausame Realität und der damit einhergehende Kontrast unterstreicht wieder die Extraklasse, wie gut Naughty Dog die Kunst der Regie beherrscht. Der zweite Teil von The Last of Us wirkt noch brutaler und schonungsloser, wenn Ellie Messer oder andere spitze Gegenstände begleitet von einer Blutfontäne in ihre Gegner rammt oder eine Gruppe von Verbrechern ihr wehrloses Opfer am Galgen bei lebendigem Leib aufschlitzen und die Gedärme aus dem Körper tropfen. Gerade in den Nahkämpfen geht die Kamera sehr nah ans Geschehen heran und sorgt dafür, dass die Gewalt noch intensiver eingefangen wird und entsprechend ihre Wirkung nicht verfehlt. Man hat in den letzten Jahren schon viel in Filmen, TV-Serien und Spielen gesehen, aber selbst im Vergleich mit so manchen Ereignissen in „The Walking Dead“ empfinde ich die Darstellung als extrem hart und an der Schmerzgrenze. Ist es angemessen? Ja, auf jeden Fall! Deshalb soll es auch kein Vorwurf sein, diese Welt genau so schonungslos zu zeigen, wie es Naughty Dog hier macht.