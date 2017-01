Während die Fans weiterhin sehnsüchtig auf Kingdom Hearts 3 warten, nutzt Square Enix die Gunst der Stunde: Man veröffentlicht mit Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue nicht nur eine aufbereitete Umsetzung des bislang nur auf 3DS erschienenen Dream Drop Distance, sondern gibt mit der Episode 0.2 einen kleinen Ausblick auf den neuen Teil. Wir waren bei Square Enix und haben eine Vorabversion gespielt.

In Dream Drop Distance spielen nicht nur bekannte Helden und Disney-Figuren eine Rolle. Auch die Stars aus The World Ends With You bekommen einen Gastauftritt.

Auf dem Tron-Raster ist man u.a. mit einem Lichtrad unterwegs.

Die Episode 0.2: Birth by Sleep dient als Einstimmung auf Kingdom Hearts 3 und spielt in einer zerstören Cinderella-Welt.

Die bisherigen Umsetzungen der Kingdom-Hearts-Reihe, die im Laufe der letzten Jahre als HD 1.5 ReMIX sowie HD 2.5 ReMIX erschienen, konnten auf der PS3 einen guten bis sehr guten Eindruck hinterlassen. Alle wesentlichen Episoden der facettenreichen Geschichte um die Herzlosen, die in zahlreiche Disney-Universen einfallen, auf der einen, dazu die ominöse Organisation XIII sowie die Helden Sora und Riku auf der anderen Seite wurden gebündelt und gaben ein stimmiges Gesamtbild ab. Zwar wurden von den DS-Versionen nur die Videosequenzen angeboten, doch das konnte den Spaß nicht ernsthaft gefährden. Und noch bevor die beiden ReMIX-Sammlungen vereint für die PlayStation 4 erscheinen, wird mit Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue das letzte verbleibende noch nicht umgesetzte Spiel der Hauptserie in die HD-Ära transportiert. Dream Drop Distance einen ursprünglich exklusiv auf einem Nintendo-System erschienen Titel spielmechanisch umzusetzen, wieso wurden dann in den ersten ReMIXes die DS-Titel Re:coded sowie 358/2 Days nur als Videosequenzen recycelt? Das größere Problem ist allerdings der Sprung von einem mobilen 3D-Titel auf den großen HD-Fernseher. Schon die PSP-Umsetzungen der bisherigen Sammlungen konnten visuell nur eingeschränkt überzeugen und blieben hinter den Konvertierungen von Kingdom Hearts 1 und 2 zurück. Dass ein mehr als vier Jahre alter Mobiltitel in Hochauflösung seine Probleme hat, ist daher keine Überraschung. Auf 3DS seinerzeit einer der besser aussehenden Titel, wirken einige der kargen Kulissen mit ihren teils kantigen Umgebungen auf der PS4 deplatziert – auch wenn man hinsichtlich der Effekte etwas zugelegt hat und die technische Umsetzung unter dem Strich sehr sauber ist. Doch die Ursprünge des technisch maßlos unterlegenen Systems sind stets spürbar.Interessanterweise bleibt es dabei, dass die HD-Versionen der Action-Rollenspiele als Pakete mit je drei Elementen ausgeliefert werden. Da allerdings die Hauptserie vorerst mit Dream Drop Distance