MLB The Show 18 - Test, Sport - 4Players.de

Seit etwas mehr als einer Woche kämpfen die Stars der amerikanischen Baseball-Liga MLB mit ihren Teams in der frisch gestarteten Saison um einen Platz in der World Series. Und mit Sonys MLB The Show 18 können PlayStation-4-Spieler ihren Sommerhelden nacheifern. Ob das Baseball-Spektakel ähnlich überzeugen kann wie letztes Jahr, als es nicht nur einen Gold-Award einheimste, sondern auch unser Sportspiel des Jahres wurde, klären wir im Test.

Die Kulisse überzeugt mit fernsehreifer Präsentation, realistischer Physikl sowie lizenzierten Stadien und Spielern.

Man kann die Karriere aus dem Vorgänger fortsetzen. Sie wurde optimal an das neue Fortschrittsystem angepasst.

Sportspiele mit einem jährlichen Turnus haben einen schweren Stand: Jedes Jahr müssen sie aufs Neue nicht nur frische Fans mit ins Boot holen, sondern auch die Veteranen mit mehr als nur aktualisierten Mannschaften ans Pad locken. Und wer weiß? Vielleicht hätte MLB The Show 17 letztes Jahr nicht so hervorragend abgeschnitten, wenn die Vorgänger (meist aus Zeitgründen) nicht durch das Testraster gefallen wären? In diesem Frühjahr muss Sonys San Diego Studio den Beweis abliefern, dass man dem Fluch des Update-Gespensts entgehen kann, welches neben Mikrotransaktionen alljährlich allen Sportspiel-Serien von FIFA über Madden bis NBA 2K das Leben schwer macht. Und der erste Eindruck ist ein positiver: Die Menüs werden nicht nur abhängig von der Wahl des Lieblingsteams mit anderen Fotos und Einblendungen versehen. Sie wirken auch deutlich aufgeräumter – hier scheint man sich an den Sportspielen von EA orientiert zu haben.Doch auch unter der Haube hat sich viel getan: Um die Aktionen auf dem Feld der Träume noch authentischer zu gestalten, hat man viel Zeit in eine Überarbeitung des Physiksystems und die Erstellung von haufenweise neuen Animationen gesteckt. Und das wirkt sich nicht nur visuell aus, wenn man die stark verbesserte Mimik der Spieler in den Nahaufnahmen betrachtet, wenn sie sich z.B. über einen Fehler beim Feldspiel, einen Strike oder als Pitcher über einen abgegebenen Home Run ärgern. Sehr schön dabei: Die Unterschiede in diesem Bereich zwischen selbst erstellten Spielern sowie den größtenteils gut erkennbaren virtuellen Nachbildungen der lizenzierten MLB-Stars wurden deutlich reduziert, so dass ein homogeneres Gesamtbild entsteht. Doch im Vergleich zum letzten Jahr fühlt es sich auch anders bzw. realistischer an: Das Ballverhalten wirkt authentischer, die Laufwege der Baserunner sind nicht mehr so starr und sowohl die Bewegungen der Infieldspieler bei einem „Tag“-Versuch als auch die Reaktionen der Läufer sind realistischer.Im gleichen Maße wie der Realismus hat aber auch die Fehlerquote der Spieler zugenommen. Vor allem bei den Minor-League-Teams der AA- bzw. AAA-Ligen sieht man häufiger Fehler beim Fangen oder Aufnehmen des Balles. Und auch die Pitcher haben ihre Fähigkeit nicht ganz so unter Kontrolle. Insofern entspricht dies durchaus der Realität. In der Eliteliga jedoch haben die Fehler ebenfalls zugenommen, wobei hier in erster Linie das Gespann Pitcher/Catcher zu leicht über das Normalmaß hinaus gehenden Nachlässigkeiten neigt. Bei den „Fielding Errors“ hingegen kommt man den echten Gegebenheiten recht nahe: Schaut man in die aktuellen Statistiken (Stand: 05.04.2018), gibt es unter den 30 Teams der Major League nur vier Mannschaften, die sich noch keinen Feldspiel-Fehler geleistet haben, wobei die Toronto Blue Jays sich sogar schon acht geleistet haben. Schade ist allerdings, dass MLB The Show neugierigen Sportspielern den Einstieg weiterhin schwer macht. Es gibt zwar Tutorials zu allen wesentlichen Spielfunktionen wie Pitching, Feldspiel und natürlich Batting, doch eine grundsätzliche Erklärung zum Konzept Baseball, den allgemeinen Regeln oder wichtigen Feinheiten wie Full Count, Pitch-out, Clutch Hitter, Pinch Runner sowie den Abkürzungen wie ERA, WHIP oder RISP sucht man vergebens. Hier müssen Interessierte weiterhin das Internet bemühen oder sich ein paar Spiele bzw. Spielzüge anschauen, um die Konzepte zu verinnerlichen – was bei einer derart auf Statistiken aufbauenden Sportart sehr umfangreich werden kann.