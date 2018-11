Nach den schmutzigen Ausflügen in MXGP und beim Supercross sowie klassischen Superbike-Rennen im Rahmen der MotoGP widmet sich Milestone mit Ride 3 jetzt seiner Eigenmarke, bei der selbstverständlich ebenfalls wieder Motorräder im Mittelpunkt stehen. Ob es relevante Veränderungen oder gar Fortschritte zu vermelden gibt, klären wir im Test.

Die Motorräder sehen klasse aus und wurden mit viel Liebe zum Detail gestaltet.

Auch bei Nacht geht es jetzt auf die Piste.

Ride 3 setzt das Konzept seiner Vorgänger konsequent fort und orientiert sich daher einmal mehr an Rennserien wie Forza Motorsport oder Gran Turismo, tauscht dabei Autos gegen Motorräder aus: Damit punktet das Spiel erneut mit einer stattlichen Auswahl lizenzierter Maschinen namhafter Hersteller wie Agilia, BMW, Ducati, Suzuki, Triumph oder Yamaha. Dabei findet man unter den mehr als 200 Modellen sowohl Vertreter unterschiedlicher Epochen als auch diverser Klassen von Naked Bikes über Enduro-Zweiräder bis hin zu flotten Sport- und Racing-Varianten reicht. Selbst das eine oder andere SuperCustom-Exemplar hat es in den Fuhrpark geschafft. Biker-Fans werden eine wahre Freude an der Auswahl haben, zumal es auch noch zahlreiche interessante Informationen rund um die einzelnen Motorräder und Hersteller gibt. Darüber hinaus sehen die Polygon-Modelle vor allem im Showroom hervorragend aus und wurden mit viel Liebe zum Detail gestaltet. Schadenur, dass die eingeschränkte Zoom-Funktion den Betrachter immer auf Abstand hält und keine Interaktionen im Stil von ForzaVista erlaubt.Dafür darf man einmal mehr am Setup herumschrauben und individuelle Einstellungen an der Federung, dem Getriebe, der Steuerungskalibrierung und der Lenkung vornehmen. Für manche Optionen wie Anpassungen an Einzelstoßdämpfern, der Lenkkopf-Neigung oder der detaillierten Gangübersetzung sind jedoch im Vorfeld entsprechende Tuning-Maßnahmen nötig. Man findet erneut eine große Auswahl an Upgrades – sei es im Bereich Motor, Getriebe, Bremsen oder Federung. Und so verwandelt man selbst zahme Bikes mit neuen Teilen wie einem elektronischen Steuergerät, besseren Luftfiltern, einer leistungssteigernden Auspuff-Anlage, Rennkolben, Quickshifter, dicken Bremsscheiben und einer voll anpassbaren Federung schrittweise zu einer Höllenmaschine. Für manche Modelle wird sogar umgehend ein kompletter Rennumbau angeboten. Neben der Leistung lässt sich auch die Optik mit der Gestaltung von Spiegeln, Bremshebeln oder schicken Felgen lizenzierter Hersteller aufpeppen. Wer will, darf außerdem seiner künstlerischen Ader im Lackierungs-Editor freien Lauf lassen und auch sein virtuelles Abbild von Kopf bis Fuß bzw. vom Helm bis zu den Stiefeln mit lizenziertem Biker-Equipment einkleiden. Mit einer mageren Auswahl an vorgefertigten Gesichtern fällt der Fahrer-Editor dagegen wieder enttäuschend aus, selbst wenn man Details wie die Haltung bei Kurvenfahrten festlegen darf.Die gewonnenen Preisgelder steckt man nicht nur aus Spaß in neue Maschinen und Tuning-Teile. Die Investitionen sind oft bitter nötig, wenn man bei den zahlreichen Veranstaltungen der Kampagne vorne mit fahren will. Wie schon in den Vorgängern stoßen dabei erneut die extremen Schwankungen beim Schwierigkeitsgrad übel auf: Selbst innerhalb eines Kapitels passiert es häufig, dass man ein Rennen nur mit Mühe und Not auf dem dritten Platz abschließt, um das nächste unter den gleichen Bedingungen locker mit einem Vorsprung von mehr als zehn Sekunden nach Hause zu fahren. Zwar lässt sich für jedes Rennen neben der KI-Stufe auch ein optionaler Gummiband-Effekt einstellen, doch bemerkt man in der Praxis kaum Unterschiede. Auch der Leistungsindex für jedes Motorrad eignet sich kaum als Indiz, um das Starterfeld oder die Power des eigenen Modells einzuschätzen: Zum einen kommt man oft mit einem angeblich überlegenen Geschoss nichthinterher und zum anderen fährt man die Konkurrenz nicht selten mit einer vermeintlich unterlegenen Rappelkiste in Grund und Boden.Es ist einfach immer wieder ein Glücksspiel, ob man auf dem richtigen Sattel sitzt und wie die KI drauf ist, die generell immer noch ziemlich rabiat bei Positionsduellen ans Werk geht und oft realitätsfern mit fragwürdigen Lenkbewegungen über die Strecke eiert. Man lernt also wieder die optionale Rückspulfunktion zu schätzen, um nicht nur eigene Fahrfehler, sondern auch überambitionierte KI-Manöver auszubügeln. In den meisten Rennen setzen sich außerdem zwischen einem und drei Fahrern innerhalb kürzester Zeit deutlich vom Rest ab, was ebenfalls nicht für ein homogenes Starterfeld spricht. Zudem hat man sich offenbar die Drivatare aus Forza Motorsport / Horizon zum Vorbild genommen, denn ist die Konsole mit dem Internet verbunden, weichen die Fantasienamen der KI-Piloten plötzlich PSN-Profilen anderer Spieler. Die genannten Balance-Probleme und die Kritik am KI-Verhalten bleiben aber in beiden Fällen bestehen. Auffällig ist außerdem, dass bei Zeitfahr-Herausforderungen meist sehr leistungsfähige Maschinen benötigt werden, da die happigen Vorgaben nicht an die jeweiligen Modelle angepasst werden, wie es z.B. vor langer, langer Zeit beim Dreamcast-Klassiker MSR der Fall war.