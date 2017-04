Im Rahmen der PlayStation Experience in München hatten wir zum ersten Mal die Gelegenheit, den VR-Shooter Farpoint des bisher noch unbekannten Studios Impulse Gear zu spielen. Und nicht nur das: Erstmals hielten wir auch den VR-Ziel-Controller (Aim Controller) in den Händen, der als Alternative zum DualShock unterstützt wird. Welchen Eindruck Spiel und Hardware hinterlassen haben, klären wir in der Vorschau...

Ein Absturz, ein Alien-Planet und viele Probleme...

Zielen und Schießen mit dem Aim-Controller funktioniert prima. Die Bewegungen sind beim Spielen im Stehen unter der VR-Brille aber gewöhnungsbedürftig.

Obwohl mittlerweile ein gewisser „Gewohnheitseffekt“ bei VR greift, muss ich gestehen, dass mich Technik und das Mittendrin-Gefühl immer noch faszinieren. Farpoint bildet da keine Ausnahme: Mit PlayStation VR auf dem Schädel fühle ich mich umgehend auf der fernen Alienwelt gestrandet, die landschaftlich mit imposanten Felsformationen durchaus Erinnerungen an diverse Nationalparks weckt. Bei genauem Hinsehen springen zwar wieder die üblichen VR-Kompromisse wie Kantenbildung und Schwächen bei den Texturen ins Auge, doch insgesamt sieht die Kulisse nicht nur hinsichtlich der Architektur, sondern auch dank gelungener Staub- und Partikeleffekte sowie einer gutenDoch spätestens beim Auftauchen der ersten Gegner wird klar, dass man sich fernab des Heimatplaneten befindet: Die Krabbelviehcher weisen gewisse Ähnlichkeiten zu den Bugs aus Paul Verhoevens Kinofilm Starship Troopers auf und treten in mehreren Variationen auf. Der kleinste Vertreter lässt sich zwar einfach wegpusten, erweist sich bei zahlreichem Auftreten aber als lästig und überrascht immer wieder mit plötzlichen Sprung-Attacken im Facehugger-Stil. Größere Exemplare sind dank ihres Körperpanzers dagegen härter im Nehmen oder spucken sogar Säure-Geschosse, die man während des Anflugs zum Glück abschießen kann. Am Ende des Demo-Abschnitts wurde ich sogar mit einer XL-Variante dieser ekligen Mischung aus Käfer- und Spinnentieren konfrontiert, die in VR selbstverständlich noch imposanter (und abstoßender) wirkt als für Zuschauer auf dem Bildschirm. Trotzdem wünsche ich mir für das finale Spiel noch mehr Abwechslung beim Gegnerdesign, denn schon während des Anspielens war ich von den ständigen Begegnungen mit den „Bugs“ zunehmend gelangweilt. Ärgerlich zudem, dass die Überreste der Brut umgehend ausgeblendet werden – für mich ein kleiner Immersionskiller, den man leicht vermeiden könnte.Als problematischer erweist sich die Bewegungsmechanik: Im Gegensatz zu einem Until Dawn: Rush of Blood bewegt man sich hier nicht auf Schienen, sondern völlig frei durch die Spielwelt. Dank der beiden Mini-Sticks, die Bestandteil des Aim Controllers sind, erlaubt Farpoint sowohl am DualShock als auch der Spezial-Hardware ein ähnliches Repertoire wie jeder andere Ego-Shooter. Man bewegt sich also nach vorne (alternativ sogar per Sprint), zur Seite und schaut sich zusätzlich zu den Kopfbewegungen auch per Stick um bzw. dreht den Körper in die gewünschte Richtung. So schön diese Bewegungsfreiheit auch sein mag: Beim Spielen im Stehen – und das ist offenbar die empfohlene Spielweise – hatte ich mit einigen Gleichgewichtsstörungen zu kämpfen. Ich habe ständig bemerkt, wie ich verkrampft versucht habe, Bewegungen im Spiel mit meiner Körperhaltung auszugleichen. Teilweise hatte ich sogar das Gefühl und die Befürchtung, nach vorne oder zur Seite umzukippen. Nur um das zu betonen: Hier geht es nicht um Übelkeit oder dergleichen! Das mag vielleicht eine Gewöhnungssache sein, aber trotz der gelungenen VR-Action, die auch von ruhigeren Erkundungsmomenten und dem Scannen von Objekten unterbrochen wird, hat sich Farpoint beim Spielen im Stehen nicht immer angenehm angefühlt. Ich kann mir aktuell jedenfalls nicht vorstellen, mich unter diesen Umständen für längere Zeit am Stück auf dem Alien-Planeten aufhalten zu wollen. Vielleicht (und hoffentlich) tritt tatsächlich ein Gewöhnungseffekt ein oder es wird auch beim Spielen im Sitzen ganz gut funktionieren.