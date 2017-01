Ein Fest für Odin ist bei Feuerland komplett auf Deutsch erschienen. Die für einen bis vier Spieler ausgelegte Aufbautaktik kostet knapp 70 Euro.

Satte drei Kilo Spielmaterial stecken in der Box. Sehr hilfreich: Die zwei mitgelieferten Plastikbehälter sorgen für eine Vorsortierung der Waren. Sehr vorbildlich: Es gibt mit Regelwerk, Anhang und Almanach ausführliche Lektüre, die auch eine historische Einführung in das Thema bietet.

Noch zeigt der Heimatplan ein stilles Dörfchen mit Methalle, Thingplatz und Hafen, in dem ein paar Wikinger auf Aufträge warten. Die Ställe sind leer, Boote fehlen und von Schätzen ist auch noch keine Spur. Aber sobald man die ersten von über sechzig möglichen Aktionen im Wechsel mit seinen Kontrahenten ausführt, entwickeln sich die Dörfer. Holz, Stein und Erz werden abgebaut, Schafe und Rinder gezüchtet, Bohnen, Getreide und Kohl gelagert und im Hafen docken bis zu drei Schiffstypen an - vom Walfänger über den Knorr bis zum Langboot.All das klingt nach vertrauten Elementen, nach dem Klassiker Agricola und angesichts des üppigen Aktionsplans mit exklusiven Manövern auch an Arler Erde - fast wie ein Best-of Uwe Rosenberg mit neuer Expansion auf Inseln.Und genauso souverän wirkt das Spieldesign in seinen klassischen Mechaniken. Zwar muss man die Fülle an Möglichkeiten ersteinmal verinnerlichen, aber diese sind clever verzahnt und werden vom Regelwerk vorbildlich erklärt.Es gibt zudem einige Zugdetails, die das Platzieren von Wikingern angenehm variabel gestalten, darunter die Möglichkeit, nicht nur einen, sondern gleich zwei, drei oder vier Wikinger für entsprechend effizientere Aktionen einzusetzen. Und weil diese dann exklusiv besetzt sind, entsteht gerade im Spiel zu dritt oder viert auch ein Wettrennen um den besten Zeitpunkt für die mächtigste Aktion. Zwar ist die Tierzucht sowie Versorgung der eigenen Leute nach der Ernte nicht ganz so entscheidend und knifflig wie in Agricola, aber schon dort kommt ein frischer Impuls zum Tragen, der in der Expansion noch wichtiger wird: Man legt die gesammelte Nahrung in der Leiste aus, bis sie voll ist.