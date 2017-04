Die Vögel zwitschern, die Sonne lacht - endlich lässt sich der Frühling blicken! Wenn es ein Brettspiel gibt, das zu dieser Jahreszeit passt, dann Cottage Garden von Uwe Rosenberg: Schließlich sprießen hier kunterbunte Blumen am Tisch und man gärtnert um die Wette. Bis zu vier Spieler bepflanzen quadratische Beete, wobei man um die besten Plätze, Formen und Boni bemüht ist. Warum sich das Anpflanzen für gemütliche Familienabende eignet, klärt der Test.

Cottage Garden ist für knapp 35 Euro komplett auf Deutsch bei Pegasus erschienen und für einen bis vier Spieler ausgelegt.

Wer das Zwei-Personen-Spiel "Patchwork" kennt, wird hier eine erweiterte Variante erkennen. Auch für Solisten gibt es eine Regel.

Wer kann schnell und mit möglichst vielen sichtbaren Töpfen sowie Pflanzglocken seine Beete befüllen?

Wenn man Cottage Garden spielt, fühlt man sich natürlich unweigerlich an die Puzzlemechanik von Patchwork erinnert, das ich bereits 2015 vorgestellt habe - und das ebenfalls von Uwe Rosenberg konzipiert wurde. Das Drehen und Wenden hat es dem Ostfriesen scheinbar angetan, denn selbst im komplexen Ein Fest für Odin muss man taktisch Rohstoffe und Beute platzieren.In jedem Zug dreht und wendet man also seine Blumen, um sein Beet optimal zu befüllen. Erst wenn man es komplett bedeckt hat, darf man seine Punkte werten und sich um das nächste Beet vom Zufallsstapel kümmern - bleiben mal ein Feld kleine Lücken sichtbar, kann man diese mit Töpfen, Glocken oder Katzen füllen. Der Wettstreit entsteht nicht nur durch das zu beobachtende Tempo der anderen, sondern natürlich auch durch die Jagd auf möglichst optimal geformte Teile. Die 36 Blumen können zwischen einem und sechs Felder abdecken.Der Spielablauf ist einfach: Man füllt leere Felder des quadratischen Spielplans auf, indem man sie vom Schubkarrenpfad nimmt, bepflanzt dann seine Beete mit einer Blume oder setzt alternativ einen Topf und wertet sie, falls sie dadurch vollständig belegt sind. Im Idealfall legt man seine Teile so, dass man die aufgedruckten Blumentöpfe und Pflanzglocken des Beets umrahmt - denn nur diese bringen Punkte.Zum einen, weil man beim Überschreiten einer roten Linie auf der Wertungsleiste eine Katze bekommt, die wie ein Joker leere Felder im eigenen Beet besetzen oder die Pflanzenreihe früher füllen kann, damit man mehr Auswahl hat. Zum anderen bekommt man einen Blumentopf, wenn man den letzten orangen Stein bewegt. Und schließlich erhält der erste Spieler mit einem Stein im Zielfeld den Bienenkorb, der zwei Siegpunkte bringt, während der zweite im Ziel immerhin noch einen bekommt.Für alle, die eine Wertung vermissen: Wir werden hier nur unsere Highlights vorstellen. Natürlich gibt es auch in der Brettspielwelt einen bunten Mainstream und billigen Murks, aber wir wollen euch alle zwei Wochen kreative Geheimtipps und ungewöhnliche Spieleperlen empfehlen, die man vielleicht nicht in jedem Kaufhaus findet.Weitere Brettspieltests im Archiv!