Legend of the Five Rings

In den 90er Jahren sorgten Sammelkartenspiele im Zuge des bis heute anhaltenden Erfolges von Magic: The Gathering für Euphorie. Es folgten zig "Collectible Card Games" wie etwa Spellfire ab 1994 oder Legend of the Five Rings ab 1995. Während Ersteres mit seinem D&D-Hintergrund auch hierzulande populär war, kennt wohl kaum einer Letzteres mit seinem japanischem Szenario. Dabei konnte es einige Awards einheimsen, sich in Übersee lange Zeit auf Turnieren halten und 1997 auch als Pen&Paper-Rollenspiel überzeugen. Das soll sich dieses Jahr ändern, denn Asmodee veröffentlich den Klassiker erstmals auf Deutsch - im frischen Design sowie mit neuen Regeln als "Living Card Game". Wie spielt sich The Legend of the Five Rings?

Strategische Geduld



Wenn man sich in Legend of the Five Rings duelliert, sollte man es sich mit einem grünen Tee gemütlich machen. Und seinem Kontrahenten höflich im Sinne der sieben Tugenden der Bushi begegnen. Nicht nur weil der Titel vom gleichnamigen Buch das legendären Samurai Miyamoto Musashi stammt, sondern auch, weil man hier viel Zeit ebenso grübelnd wie ringend miteinander verbringen wird, bevor ein Sieger feststeht. Dabei kommen auch immer wieder Begriffe wie Ruhm, Ehre oder Aufrichtigkeit vor. Dieses Spiel nimmt seinen thematischen Kontext angenehm ernst - kein Wunder, dass 1997 auch ein sehr gutes Rollenspiel dazu veröffentlich wurde wurde.



Aber in dieser Neuauflage geht es nur um Kartentaktik. Es entsteht dabei kein schneller Schlagabtausch à la Magic: The Gathering oder gar Gwent, sondern ein strategischer Konflikt zwischen zwei Fürsten über bis zu zwei Stunden. Je nachdem welchen der sieben Klans man anführt, ergeben sich etwas andere Möglichkeiten dank exklusiver Karten. Während z.B. die Kraniche eher diplomatische Stärken haben, setzen die Löwen auf militärische Schlagkraft. Hinzu kommen Krabbe, Drache, Phönix, Skorpion sowie Einhorn, die man mit der Grundbox ausprobieren kann.





Legend of the Five Rings ist komplett auf Deutsch bei Asmodee erschienen. Man spielt zu zweit gegeneinander. Die Grundbox kostet etwa 35 Euro.

Zwei Spieler wählen aus sieben Klans, um sich vor dem Hintergrund eines fiktiven japanischen Reiches zu duellieren. Man kann auf drei Arten gewinnen, wobei die Ehre sehr wichtig ist.

Für alle gilt: Man kann einzelne Schlachten und sogar mehr Provinzen seines Reiches verlieren, aber trotzdem mit Geduld und Voraussicht am Ende den Krieg für sich entscheiden. Denn neben der Eroberung der feindlichen Festung kann auch der Gewinn oder Verlust von Ehre über den Sieg entscheiden - man hat also immer drei mögliche Ziele vor Augen. Es passt natürlich sehr gut zum Hintergrund dieses "Living Card Games", dass Ehre nicht nur ein Wort auf einer Karte, sondern tatsächlich ein wichtiger Teil des Spieldesigns ist: Man kann seine Samurai, Weisen und Gesandten ehren, damit sie stärker werden, und Feinde entehren, damit sie schwächer werden. Noch wichtiger ist die eigene Ehre in Form der roten Sechsecke, die wie ein Vorrat an Lebenspunkten vor einem ausliegen, der ständig in Bewegung ist: Man startet mit etwa einem Dutzend, verliert bei null und gewinnt bei 25.Das dynamische Ehresystem ist angenehm vielschichtig mit Kampf, Ausrüstung sowie Zusatzaktionen verzahnt. Selbst das Aufbrauchen eines der beiden Nachziehstapel kostet fünf Ehre! Sprich:Zu viel Aktionismus kann einem letztlich schaden. Und genau das ist auch Teil eines kleinen Pokerspiels in der Nachziehphase. Hier bekommt nicht jeder pro Runde gleich viele Karten, sondern man stellt verdeckt auf einer Scheibe ein, ob man eine, zwei, drei, vier oder fünf ziehen will. Diese Konfliktkarten können einem natürlich in den nächsten Kämpfen enorm helfen, weil sie Waffen, Ereignisse etc. enthalten, mit denen man seine Helden stärken kann.Das Interessante ist aber, dass der Höchstbietende die Differenz in Form von Ehre an seinen Gegner abgeben muss - hier kann sich also im Idealfall bei 1 zu 5 ergeben, dass man mit seiner Zurückhaltung vier Ehre gewinnt, während der andere mit seiner Gier vier verliert.Aber es ist natürlich nicht so, dass diese Passivität der Königsweg ist! Auch Mut gehört bekanntlich zu den sieben Tugenden des Samurai und wird enstsprechend belohnt: Man muss zur richtigen Zeit effektiv zuschlagen, um Provinzen zu erobern.Allerdings reicht dafür nicht der einfache Sieg im Kampf, sondern es gilt abzüglich der Verteidiger den doppelten Wert der Provinzstärke zu erreichen, um das Land zu unterwerfen - dann wird es um 180 Grad gedreht, außerdem kann man die Spezialfähigkeit des Landes nicht mehr nutzen. Erst wenn man drei von vier Provinzen unterworfen hat, darf man die Festung und damit die fünfte Provinz des Klans attackieren, um das Spiel für sich zu entscheiden. Aber wie greift man überhaupt an? Auf zwei Arten und mit fünf Elementen, die tolle Nebeneffekte nach sich ziehen.