Escape the Dark Castle

Also, hab Antwort aus England von Thomas Pike: Falls ihr die zweite Kickstarter-Kampagne unterstützt, egal wie hoch, auch für ein Pfund, könnt ihr als Add-On das Hauptspiel für 29 Pfund dazu kaufen:"The main game is available as an 'Add-on' for £29 when you back at ANY level. So, for example, they could back a the Castle Spirit level (for £1) and then increase their pledge amount to £30 to claim the add-on. They can check out the Add-ons section of the campaign page for more details."Damit sind wir bei schlanken 30 Britischen Pfund bzw. 34 Euro.Hab den Test um diese Preis-Infos ergänzt.