Legetaktik, Workerplacement, Tabletop, 4X-Strategie - die Liste der Genre und Subgenre im Brettspielbereich ist noch viel länger. Weil es so viele bekannte Mechaniken gibt, begegnen einem auf dem Tisch nur wenige Exoten. Umso neugieriger wird man, wenn es mal einen ganz anderen Ansatz gibt: Im Kartenspiel "The Mind" von Wolfgang Warsch, das auch zum Spiel des Jahres 2018 nominiert wurde, geht es im weitesten Sinne um die kollektive Psychologie. Kann ein Team ohne Worte, Zeichen und Befehle zusammen arbeiten? "Lass uns eins werden..." lautet der Untertitel dieses kurzweiligen Experiments.



The Mind ist komplett auf Deutsch beim Nürnberger Spielkartenverlag (NSV) für knapp acht Euro erschienen.

Zwei bis vier Spieler bilden ein Team, das ohne Worte und Gesten zusammen arbeiten muss.

Wer Level meistert, bekommt manchmal Lebenspunkte oder Wurfsterne als Boni.

Es ist total still, aber irgendwie knistert es am Tisch. Niemand darf etwas sagen, niemand darf mit den Händen ein Zeichen geben oder über Blicke etwas auslösen - Kommunikation ist untersagt, Stillarbeit ist angesagt. Trotzdem liegt eine Spannung in der Luft, denn alle vier Spieler warten darauf, wer sich wohl traut, die nächste Karte auszulegen. Keiner kennt die von eins bis hundert nummerierten Karten der anderen, aber jeder sieht die 84 in der Mitte des Tisches. Und jeder weiß, dass das Team nur noch einen Lebenspunkt hat. Das bedeutet, dass als Nächstes unbedingt eine höhere Zahl abgelegt werden muss......das klingt einfach, aber wer hat sie? Und wenn einer die 86, der andere die 88 und schließlich jemand die 90 hat - wie soll man wissen, dass man jetzt auslegen soll? Denn die Crux ist: Legt jemand eine zu hohe Karte aus, weil jemand anderes noch eine niedrigere Zahl auf der Hand hat, muss das sofort angesagt werden und das Team verliert ein Leben. Dann heißt es in diesem Fall "Game Over" und ein neuer Versuch muss gestartet werden. Gerade in den ersten Spielen übt The Mind aufgrund seiner ungewöhnlichen Art der Kooperation eine seltsame Faszination aus.Es geht um eine Art kollektives Timing und es gibt Situationen, in denen man tatsächlich das Gefühl hat, dass sich die Gruppe blind versteht. Natürlich gibt es auch kleinere Tricks bzw. Routinen, denn wenn da eine 34 liegt und jemand die 35 und 36 auf der Hand hat, darf er sie quasi direkt hintereinander ausspielen. Aber vor allem wenn man das Spiel und sich untereinander noch nicht so gut kennt, oder zu viert loslegt, ist es ganz schön knifflig alle Level zu meistern. Zu zweit spielt man bis Level 12 und hat nur zwei Leben, zu dritt bis Level 10 bei drei Leben und zu viert nur bis Level 8 bei vier Leben.Das erste Level beginnt immer mit nur einer Karte bei jedem Spieler, die aus dem gemischten Stapel mit Karten von eins bis hundert gezogen wird. Jedes weitere Level verlangt die komplette Neumischung und erhöht die Zahl der Handkarten, so dass jeder z.B. im Level 8 auch acht Karten auf der Hand hat. Je größer die Gruppe desto mehr Spaß mach das Spiel aufgrund der erweiterten Fehlerquellen. Aber es gibt auch Joker in Form der Wurfsterne: Wenn man sie einsetzen will, indem man eine Hand hebt und alle anderen zustimmen, dürfen alle ihre niedrigste Karte aufdecken und ablegen.Schön ist, dass es mit dem Meistern bestimmter Level auch Boni in Form von Extraleben oder Wurfsternen gibt, so dass man sich ein Polster verschaffen kann. Und wer noch mehr Anspruch sucht, kann eine perfide Variante namens Blind-Modus spielen: Hier legt man die Karten nicht mehr offen mit der Zahl in die Tischmitte, sondern verdeckt! Sprich: Man weiß bis zum Ende eines Levels gar nicht, ob das alles in richtiger Reihenfolge passiert. So steigt die Spannung bei der finalen Abrechnung, denn erst dann wird aufgedeckt und evtl. Fehler von den Leben abgezogen.Die Idee ist kreativ, das Regelwerk ist klar, das Artdesign zweckmäßig bis witzig. Aber leider hat "The Mind" ein Problem mit der Langlebigkeit: Als einigermaßen eingespielte Gruppe kann man das Spiel ohne einen offiziellen Regelbruch quasi hacken. Hört sich komisch an und ich werde nicht ins Detail gehen, aber gerade das Zeitgefühl lässt sich trotz der Beteuerung der Anleitung recht simpel synchronisieren. Zwar schließt das Fehler nicht ganz aus, aber wir kamen fast immer durch alle Level. Deshalb hält sich der Wiederspielwert im Gegensatz zu klassischen Kartenspielen schon nach einem Abend in Grenzen. Trotzdem ist es immer wieder lustig, in frisch besetzter Gruppe loszulegen.