Die Konsole in einem typischen Mehrspieler-Aufbau: Nachdem man die Joy-Cons seitlich abgezogen hat, schiebt man einen kleinen Deckel mit größeren Schultertasten auf die Scharnier-Kante.

Eine Runde Bomberman gefällig?

Bisherige Online-Modi und das Freundes-Code-System präsentieren sich momentan noch mit relativ eingeschränkten Möglichkeiten.

Nachdem wir im ersten Teil des Specials Hardware und das anfängliche Spieleprogramm unter die Lupe genommen haben, sind diesmal Mehrspielermöglichkeiten, die Online-Anbindung sowie Besonderheiten der Bewegungssteuerung an der Reihe. Zum Test von Super Bomberman R [LINK] haben wir natürlich ausgelotet, ob sich unkompliziert lokale Multiplayer-Sessions mit mehreren Konsolen, Controllern und Joy-Cons starten lassen. Zunächst muss man ein wenig in den Menüs der Konsolen und des Spiels herumwurschteln, damit die abgezogenen Mini-Gamepads und Pro-Controller passend angemeldet sind. Danach fand sich aber alles zusammen und unsere Matches mit zwei Konsolen und vier Joy-Cons liefen einwandfrei (auf Wunsch können sogar acht Personen loslegen). Das einzige Manko an der Sache war, dass sich das Switch-Bomberman als äußerst schwacher Serienteil herausgestellt hat, der vor allen aufgrund der schwammigen Steuerung lange nicht solch ein Party-Potenzial besitzt wie ältere Ausgaben (zum Test). Deutlich lustiger wird es beim kooperativen Geschnibbel und Gebastel in den Physik-Puzzles von Snipperclips (zum Test).Es fällt auf, dass die Joy-Cons meist sehr präzise reagieren und selbst kleinste Bewegungen korrekt erfasst werden. Das zeigt nicht nur der feinfühlige Umgang mit dem Rad beim Safeknacken, sondern vor allem ein Minispiel, bei dem man eine Schatztruhe von einer mehrfach umschlungenen Kette befreien und dafür die Joy-Cons auf mehreren Achsen drehen muss. Der Beschleunigungssensor hat seine Funktionalität dagegen u.a. bei dem Pistolen- und Magierduell der Minispielsammlung unter Beweis gestellt und dabei eine recht gute Figur gemacht. Von der Infrarot-Kamera, die sich lediglich im rechten Joy-Con befindet, kann man das leider nur eingeschränkt behaupten – zumindest, wenn man erneut 1-2-Switch als Beispiel heranführt. Dort war das Wettessen nicht immer von Erfolg gekrönt, weil die Kamera den Abstand zwischen Joy-Con und Mund nicht immer verlässlich erkannt hat.Eines der interessantesten Features der Mini-Controller, das man regelrecht spüren kann, ist vermutlich die neue Vibrations-Technologie, die Nintendo als HD Rumble bezeichnet. Sie vermittelt den Eindruck einer punktgenauen Verteilung der Vibrationen im Inneren der Joy-Cons. So kann das z.B. Gefühl vermittelt werden, als würden Eiswürfel in einem Glas zusammenstoßen. Ein Minispiel von 1-2-Switch dreht sich z.B. auch darum abzuschätzen, wie viele Kugeln sich im Controller bewegen. Das mag zwar nur ein Gimmick sein – aber es ist ein verdammt cooles, wenn es auch in Zukunft stärker und clever in die Spielerlebnisse eingebunden werden kann.