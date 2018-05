Battle Chasers: Nightwar - Test, Rollenspiel - 4Players.de

Auf der Weltkarte bewegt sich die illustre Party von Schauplatz zu Schauplatz.

Erst in längeren Kämpfen greifen die Mechaniken, Buffs, Schwächungszauber, Verteidigungselemente und Co. besser ineinander.

Warum die Umsetzung von Battle Chasers: Nightwar auf Switch mehr als ein halbes Jahr später als die Fassungen für PC, PS4 und Xbone One nachgeliefert wurde, dürfte mit der grundlegenden Unity-Engine zu tun haben, denn auch das 3D-Jump-&-Run Yooka-Laylee kämpfe mit technischen Engine-Macken bei der Konvertierung, welche die Switch-Version verzögerten ( wir berichteten ). Nichtsdestotrotz hat sich die Wartezeit aber weitgehend gelohnt.Das Taktik-Rollenspiel der ehemaligen Darksiders-Macher spielt sich auf der Nintendo-Konsole ganz gut, wobei die Ladezeiten beim Wechsel von der Weltkarte auf die Erkundungsbereiche bzw. die Dungeons schon beträchtlich länger als auf den anderen Plattformen ausfallen.Zudem sind bei der Erkundung der Areale häufiger Schwankungen der Bildwiederholrate bzw. Slowdowns auszumachen, vor allem wenn zusätzliche Licht- oder Wettereffekte sichtbar sind. Die fps-Einbrüche stören das Spielgeschehen zum Glück kaum, weil die Kämpfe ja ohnehin separat und rundenbasiert stattfinden, aber das comichafte und farbenfrohe Gesamtbild erhält so einen Makel. Diese Macken fielen sowohl im Handheld- als auch im TV-Betrieb auf.Schön ist, dass das Handbuch in digitaler Form eingebaut wurde und während des Spielens gelesen/benutzt werden kann. An der Steuerung gibt es wenig auszusetzen, höchstens der Verzicht auf die Verwendung des Touchscreens im Handheld-Modus. Apropos Handheld-Modus. In diesem Betriebsmodus fällt die Schriftgröße ab und an etwas zu klein aus. Bei den meisten Dialogen ist es in Ordnung, aber nicht bei allen Texten.Battle Chasers: Nightwar, das auf der gleichnamigen Comic-Reihe der 90er-Jahre basiert, ist ein Dungeon-Crawler nach klassisch japanischer Bauart, der sich in drei Bestandteile unterteilt: Bewegung der dreiköpfigen Heldentruppe und Interaktionen mit Nicht-Spieler-Charakteren auf der Weltkarte, Erkundung der Schauplätze in Echtzeit und allerlei taktische Kämpfe, die auf separaten Schlachtfeldern im Runden-Modus ausgetragen werden.Für weitere Details verweise ich auf den Test auf PC, PlayStation 4 und Xbox One, denn am eigentlichen Spiel sind nahezu keine Veränderungen vorgenommen worden.Lediglich die bisher erschienenen Patches sind enthalten, die u. a. Bugfixes, Balance-Anpassungen (XP-Kurve verbessert; Minimum-Level als Voraussetzung auf Aufrüstung entfernt etc.) und kleinere Veränderungen vornehmen. Nichtsdestotrotz erfordert der Auftakt des Spiels noch immer zu viel lästiges Grinding, um stark genug gegen spätere Gegner zu sein. Zusätzlich gilt es zu viele Kämpfe gegen zu schwache Standard-Gegner zu bestreiten - hier wären weniger Kämpfe besser gewesen. Eine Option zur Beschleunigung oder zum Abbrechen mancher Animationen (gerade bei den Burst-Attacken) in Kämpfen wäre schon schön gewesen, denn nach der x-ten Wiederholung hat man sich an den ansehnlichen Effekten sattgesehen.