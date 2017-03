Skylanders: Imaginators

Skylanders, der Urahn der "Toys-to-Life"-Spiele ging bereits letztes Jahr mit Imaginators in eine neue Runde. Mit der Rückbesinnung auf die Ursprünge als kindgerechtes Action-Adventure. Und man gibt dem Spieler mehr kreative Freiheit als je zuvor: Man darf seine eigenen Figuren erstellen. Ob dem Konzept dadurch neues Leben eingehaucht wird und wie die Figurenwechsel auf einem Mobilsystem gelöst werden, klären wir im Test.

Auf Switch lassen sich alle Figuren auch ohne Portal komfortabel importieren und auswählen.

Beim Design der eigenen Skylander sind auch solche farbenfrohen sowie skurrilen Figuren möglich.

Nach fünf Jahren Skylanders und entsprechenden Portalen geht man auf Switch mit dem mobilen Ansatz einen etwas anderen Weg: Öffnet man die Packung des Starter-Sets, findet man nur die Figuren von Golden Queen und Master King Pen sowie einen Imaginator-Kristall - die Portalhardware sucht man vergebens. Zugegeben: Es wäre unhandlich, wenn man unterwegs ist, auch noch ein Portal mitschleppen zu müssen. Stattdessen nutzt man die NFC-Reader, die im Stick des rechten Joy-Con bzw. an der Oberseite des Pro-Controllers verbaut sind, um die Informationen der Skylander abzurufen und sie in Imaginators verfügbar zu machen. Alle so registrierten Figuren lassen sich über ein Menü austauschen, wenn es im Spiel vonnöten ist. Zwar vermisse ich das haptische Auswechseln ein wenig, doch die Möglichkeit, mit den Skylandern auch unterwegs gegen Kaos und seine Schergen antreten zu können, macht dies wieder wett. Bedauerlicher ist da schon, dass die Daten nicht wieder auf den Figuren abgelegt werden, sondern im Speicher der Switch bleiben. Denn letztlich lebte Skylanders auch davon, dass man seine Figuren auch zu einem Freund mitnehmen, dort ins Spiel einlesen und seinen Fortschritt kontinuierlich ausbauen kann. Doch hier hat der Crash Bandicoot, den ich im Spiel z.B. auf Level 10 habe, bei einem Rückexport in die Xbox-One- oder PlayStation-4-Version weiterhin die Stufe 8, mit der ich ihn auf Switch importiert hatte.Erzählerisch bleibt man konservativ: Kaos als Erzfeind ist einfach nicht kleinzukriegen und hat erneut die Skylands im Visier, um für Unruhe zu sorgen. Dieses Mal ist er auf ein Buch gestoßen, mit dem er die so genannten "Doomlander" erschaffen kann - merkwürdige Monster, die es in dieser Form noch nicht in den Himmelslanden zu sehen gab. Und als Portalmeister muss man Feuer mit Feuer bekämpfen. Sprich: Man muss seine eigenen Skylander-Kreationen in den Kampf gegen die Kaos-Schergen schicken. Doch sie sind nicht auf sich allein gestellt. Ihnen zur Seite stehen die "Sensei", Kampf-Großmeister, von denen lernen können. Die Sensei, zu denen in einer besonderen PS4-Edition auch Crash Bandicoot und Dr. Neo Cortex gehören, die allerdings auch hier eingesetzt werden können und einDas viel interessantere Konzept ist jedoch die Eigenkreation von Figuren. Hierfür werden allerdings Kristalle benötigt, die das Element der Figur (Erde, Natur, Feuer, etc.) bestimmen und von denen einer dem Starterpack beigelegt ist. Stellt man diesen nun auf das Portal, wird man ins Editor-Universum teleportiert, wo man sich zuerst für eine von zehn Klassen entscheiden muss. Diese basieren im Wesentlichen auf den klassischen Syklander-Archetypen und reichen von mächtigen Nahkämpfern bis hin zu Zauberern, Pistoleros oder schnellen Ninjas. Doch Vorsicht: Die Wahl ist endgültig und wird auf dem Kristall festgeschrieben. Für weitere Figuren sind neue Kristalle nötig, von denen ein Dreierpack etwas über 20 Euro kostet. Nachdem man sich entschieden hat, kann man das Aussehen der Figur, seine Kleidung sowie Bewaffnung festlegen. In jedem Bereich gibt es mehrere Dutzend, häufig sogar über 100 Auswahlmöglichkeiten. Viele davon müssen allerdings erst im Spiel gefunden und freigeschaltet werden. Danach kann man seine Figur nach eigenem Gusto einfärben und die Größe nicht nur der Figur, sondern einzelner Teile wie Kopf, Arme, Torso etc. bestimmen, bevor man die Stimme und sogar den Satz festlegt, den die Figur beim Betreten der Himmelslande von sich gibt. Wer will, kann mit der Erstellung jedes einzelnen Imaginators viel Zeit verbringen und angesichts der zur Verfügung stehenden Optionen ist es höchst unwahrscheinlich, dass ein weiterer Spieler einen Skylander wie diesen besitzt..