Eine neue Konsole ist ein idealer Nährboden, um eine bekannte Marke einem neuen Publikum zu präsentieren. Umso mehr, wenn sowohl Spiel als auch Konsole auf Party-Unterhaltung ausgelegt sind - und das ist ja erklärtermaßen eine der Grundsäulen von Nintendo Switch. Ob Just Dance 2017 sich als einer der Geheimtipps des noch jungen Systems präsentieren kann, klären wir im Test.

Mitunter müssen die bis zu sechs Tänzer unterschiedlichen Choreografien folgen.

Smartphones dürfen statt Joy-Con als Controller eingesetzt werden - mischen kann man die Kontrolloptionen allerdings nicht.

Just Dance hat sich seit seiner Premiere im Jahr 2009 als Glücksgriff für Ubisoft herausgestellt. Über zig Systeme und haufenweise Nachfolger sowie Ableger wie The Black Eyed Peas Experience oder Disney Party hinweg hat sich das Partyspiel mehr als 60 Millionen Mal verkauft. Und man hat dabei Konkurrenz wie Harmonix mit Dance Central sowie die ehemals das Spieletanzen dominierende Konami-Reihe Dance Dance Revolution weit im Rückspiegel hinter sich gelassen. Das Geheimnis liegt dabei in der leichten Zugänglichkeit und der sehr toleranten bzw. auf Partyspaß zugeschnittenen Bewegungs-Erfassung. Nachdem die Serie auf Wii ihren Anfang nahm, ist es geradezu zwangsläufig, dass Ubisoft zum Start des neuen Nintendo-Systems die Tanzparty Just Dance 2017 auch auf Switch veröffentlicht. Man muss ja eigentlich auch keine großen Anpassungen vornehmen. Das wesentliche Kontrollprinzip, bei dem die Bewegung über einen Controller erfasst wird, ist seit Wii bewährt und musste hier nur von Remote auf Joy-Con portiert werden.