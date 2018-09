Nintendo Switch Online, der kostenpflichtige Abo-Service für Online-Dienste auf Switch, ist in der vergangenen Woche gestartet. Wie bei PlayStation Plus und Xbox Live Gold ist dieser Service fortan erforderlich, damit Online-Multiplayer-Funktionen von Spielen auf der Switch genutzt werden können. Was bietet der Dienst und lohnt sich das überhaupt?

Online-Multiplayer auf Switch



Bis zum 19. September 2018 konnten die Online-Multiplayer-Funktionen von Switch-Spielen kostenlos genutzt werden. Damit ist seit dem Start des Dienstes, Nintendo Switch Online, Schluss. Seither können Splatoon 2, Mario Kart 8 Deluxe, Arms, Mario Tennis Aces, Minecraft, Overcooked 2, Fast RMX, Victor Vran, Rocket League etc. nicht mehr kostenlos online gespielt werden. Für die Online-Modi in FIFA 19, Super Mario Party, Diablo 3: Eternal Collection und DragonBall FighterZ wird der Mitgliederservice ebenfalls erforderlich sein.

Der Online-Multiplayer von vielen Switch-Spielen erfordert fortan die Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online.



Allerdings setzen nicht alle Online-Mehrspieler-Titel diesen Dienst voraus. So kann zum Beispiel Fortnite: Battle Royale ohne Mitgliedschaft online gespielt werden. Auch die beiden Free-to-play-Titel Arena of Valor von Tencent und Warframe von Digital Extremes benötigen das Abo nicht, wie Kotaku herausgefunden hat. Eine Liste mit allen Spielen, die den kostenpflichtigen Mitgliederservice für Online-Dienste erfordern, findet ihr hier.



Der Voice-Chat wird weiterhin über die Nintendo Switch Online App via Android und iOS realisiert - und steht auch nur Ingame zur Verfügung. Man kann den Sprachchat also nur in den unterstützten Spielen nutzen und sonst gar nicht. Insgesamt wirkt diese Auslagerung des Voice-Chats und weiterer Online-Funktionen wie bei Splatoon 2 rückständig und umständlich (Details im Test von Splatoon 2). Gleiches gilt für viele App-gebundene Features und die Verwendung von Freundescodes anstatt des Nintendo-Accountnamens. Zumindest lassen sich Freunde über Smartphones, Twitter, Facebook, 3DS und Wii U hinzufügen. In diesem Bereich hängt Nintendo meilenweit hinter Microsoft und Sony zurück, zumal die Online-Dienste in Mario Kart 8 Deluxe in den letzten Tagen nicht so richtig rund laufen wollten (Vermutung: Server-Überlastung zu bestimmten Tageszeiten).

"Auf Freunde wird gewartet..."



Cloud-Speicherstände als Sicherungskopie



Als Switch-Online-Abonnent erhält man außerdem Zugriff auf die Speicherdaten-Cloud - ein Feature, das meiner Ansicht nach kostenlos als Service für alle Nutzer der Konsole zur Verfügung stehen sollte, schließlich erlaubt es die Switch nicht, dass man seine Speicherdaten irgendwie selbst sichern kann.



Mit den Cloudsaves können Speicherstände automatisch online gesichert werden, was praktisch ist, sofern die Switch-Konsole verloren geht oder man auf eine andere Konsole (zum Beispiel eines Freundes) umsteigen möchte. Die Speicherdaten werden als Sicherheitskopie automatisch in die Cloud hochgeladen und sind mit dem Nintendo-Account eines Nutzers verknüpft. Pro Nutzer und Softwaretitel kann ein Spielstand hochgeladen werden.

Nicht alle Spiele unterstützen die Cloud-Save-Funktion.





Nicht jedes Spiel unterstützt diese Funktion. Zu diesen Verweigerern gehören zum Beispiel Splatoon 2, Dark Souls Remastered, Dead Cells, FIFA 19, NBA 2K19 und Pokémon: Let's Go, Pikachu! & Let's Go, Evoli!. Nintendo erklärte gegenüber Gameinformer, dass Sicherheitskopien bei Splatoon 2 unter Umständen zum Cheaten verwendet werden könnten und daher nicht erlaubt sind. Die Liste mit allen Spielen, die Cloud-Saves unterstützen, findet ihr hier.



Die Cloud-Saves wird man ausschließlich nutzen können, wenn das kostenpflichtige Abonnement aktiv ist. Lässt man das Abo auslaufen, können die Speicherstände im Prinzip vom Cloud-Server gelöscht werden. Mittlerweile hat Nintendo gegenüber IGN bestätigt, dass die Speicherstände der Nutzer noch 180 Tage nach dem Ende der Mitgliedschaft "aufgehoben" und erst danach gelöscht werden. Erneuert man innerhalb von sechs Monaten nach der Kündigung seine Mitgliedschaft, hat man wieder Zugriff auf seine alten Savegames. Bei der PlayStation 4 sind die Cloud-Saves bis zu sechs Monate nach Ablauf des PS-Plus-Abonnements verfügbar (laut Kotaku). Auf der Xbox benötigt man für die Cloudsave-Funktion kein bezahltes Abonnement.