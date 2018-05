Immortal Redneck - Test, Shooter - 4Players.de

Mitte Februar feierte der um zufällig generierte Elemente angereicherte Ego-Shooter Immortal Redneck seine Konsolen-Premiere auf PS4 und One. Nun dürfen auch die Switch-Spieler die Pyramiden auf der Suche nach Ruhm, Ehre und dem ewigen Leben durchforsten. Ob sich die unkomplizierte Ballerei auf Nintendos Hybridsystem schadlos gehalten hat, verraten wir im Test.

Die Ballerei zeigt sich auf Switch trotz leichter visueller Defizite ähnlich unterhaltsam wie auf One oder PS4.

Der "Fähigkeitenbaum" wird von Immortal Redneck wörtlich genommen.

Immortal Redneck spielt nicht nur bei seinem Namen mit einer längst vergangenen Action-Ära, indem es Erinnerungen an die hierzulande weiterhin indizierte Ballerei Redneck Rampage weckt. Mit seinem Setting im alten Ägypten zitiert es Exhumed ebenso wie Serious Sam. Die reichhaltige Waffen- und Gegnerauswahl ist ebenfalls von vielen Titeln inspiriert, die auf dem Index waren oder sich nach wie vor dort befinden. Doch im Gegensatz zu den mehr oder weniger in Vergessenheit geratenen Klassikern setzt das Team von Crema nicht auf linearen Fortschritt oder eine Story, so dünn sie auch sein mag (siehe Serious Sam). Stattdessen baut man auf Abschnitte, die nach bestimmten zufälligen Parametern zusammengesetzt wurden sowie auf dauerhaften Tod („Permadeath“) – also das, was Neudeutsch so gerne als „Roguelike“ bzw. „Roguelite“ in eine Schublade gesteckt wird.Dies ist kein neues Konzept – auch nicht in Egosicht. Titel wie Ziggurat, Tower of Guns, Heavy Bullets oder Paranautical Activity haben den zufallsgenerierten Shooter in den letzten Jahren mehrfach größtenteils ansprechend vertreten. Auf Switch sucht man Titel dieser Art jedoch vergeblich. Zudem fühlt sich Immortal Redneck hinsichtlich der Kernmechanik richtig gut an. Egal ob man sich mit einem sechsschüssigen Revolver der zahlreichen, bar jeglicher KI agierenden, sondern nur auf Angriff fokussierten Feinde annimmt, mit einer Uzi Kugeln regnen lässt oder die brachiale Pumpgun sprechen lässt: Wucht und Durchschlagskraft aller Waffen wurden gut erfasst. Selbst die im Rahmen des breit gefächerten Arsenals eher ungewöhnlichen Wummen wie die Kartoffelschleuder, die den Gegnern explodierende Erdäpfel entgegen schleudert oder das ohne Muinitionsbeschränkung auskommende Ankh hinterlassen einen guten Eindruck.Das Geld, das neben Gesundheit und Munitionspack von den Feinden abgeworfen wird, findet nach einem der obligatorischen Tode Verwendung: Nachdem man erledigt wurde und daraufhin frisch aus dem Sarkophag steigt, kann man einen Zwischenstopp entweder beim Amuletthändler oder beim Fähigkeitenbaum einlegen, um seine Taler wieder loszuwerden. Dass der breit gefächerte Baum tatsächlich als verästeltes und mit jedem Ausbau größer werdendes Naturprodukt in der Oase steht, ist ein weiteres nettes Detail. Viel wichtiger ist, dass man die Fortschritte, die man sich mühsam erkauft (übriges Geld wird als Eintritt beim erneuten Betreten der Pyramide einkassiert), tatsächlich spürbare Auswirkungen auf die Spieldynamik haben. Das betrifft natürlich nicht nur allgemeine Verbesserungen wie Gesundheit, Schaden, kritischer Schaden etc. in zig immer teureren Stufen, sondern auch die Spezialisierung für jede der neun Figuren mit unterschiedlichen Charakteristika und individueller Bewaffnung, die man hier freischalten kann.