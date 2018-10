Diablo 3: Reaper of Souls

Hack-&-Slay für unterwegs: Nach PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 und Xbox One statten die diabolischen, dämonischen Horden bald auch Nintendo Switch einen Besuch ab. Wir haben eine fast finale Version der Diablo 3: Eternal Collection angespielt und unsere Eindrücke in der Vorschau festgehalten.

Es fühlt sich sehr vertraut an ...



Knapp eine Stunde lang konnte ich mich mit einem neu erstellten Barbaren durch den Abenteuermodus in einer fast fertigen Version der Diablo 3: Eternal Collection auf Switch kloppen - und auch auf der Nintendo-Konsole macht das Hack-&-Slay von Blizzard Entertainment eine gute Figur, denn das Spielgefühl haben die Entwickler in Zusammenarbeit mit dem externen Studio Iron Galaxy (Skyrim Switch) wirklich gut übertragen.



Das Hauptanliegen der Entwickler war es, dass das Spiel mit 60 Bildern pro Sekunde läuft und bei der ersten Schnetzeltour durch den ersten Akt bis zum Skelettkönig büßte das Spiel nicht spürbar an Geschmeidigkeit ein, trotz zwei gleichzeitiger aktiver Champion-Gruppen und hohem Gegneraufkommen.

Typische Dämonenjagd im vierten Akt. Im Mehrspieler-Modus werden die zwei Spieler-Charaktere mit unterschiedlichen Farbkreisen unter der Figur hervorgehoben.

Optisch muss man leichte Abstriche in Kauf nehmen, vor allem wenn man es gewohnt ist, die PC-Version mit maximalen Grafikeinstellungen zu spielen. Gerade bei Texturen, Beleuchtung und Vegetationsdichte wurde etwas gespart.



Im TV-Modus läuft Diablo 3 auf der Switch in 960p. Im Handheld-Modus wird 720p geboten, wobei in diesem Modus die Schriftgröße auf dem Display schon hart an der Grenze ist. Abgesehen von der Auflösung soll es keine Unterschiede zwischen dem Handheld- und dem TV-Modus geben. Inwiefern die Bildwiederholrate im Mehrspieler-Modus stabil bleibt, muss sich noch zeigen.



Direkte Steuerung



Wie bei den anderen Konsolen-Versionen wird der eigene Charakter direkt mit dem linken Stick gesteuert, was im Vergleich zur Mausklick-Steuerung auf dem PC zwar ungewohnt, aber erstaunlich gut funktioniert. Gleiches gilt für die Ausweichrolle, mit der man gegnerischen Attacken aus dem Weg rollen kann, sofern man nicht von Gegnern umzingelt wurde. Beide Änderungen sorgen dafür, dass sich das Spiel auf Konsolen direkter, kontrollierter und actionreicher anfühlt. Das Inventar-, Ausrüstungs- und Beute-Management via Radialmenü geht nach kurzer Eingewöhnungszeit gut von der Hand und profitiert vom endlos großen Inventar und der praktischen Schnell-Ausrüsten-Funktion inklusive direktem Vergleich mit dem jeweiligen Gegenstand, den man trägt. Touchscreen-Steuerung im Handheld-Modus wird nicht unterstützt.

Die Inventar-Verwaltung auf der Switch. Der Touchscreen im Handheld-Modus kann leider nicht verwendet werden.

Dafür gibt es ausführliche Einstellungsmöglichkeiten, welche Zusatzinformationen auf dem Bildschirm angezeigt werden sollen. So kann man sich zum Beispiel nur die Schadenszahlen von kritischen Treffern anzeigen lassen.



Die Eternal Collection von Diablo 3 umfasst das Grundspiel Diablo 3, die Erweiterung Reaper of Souls, das Paket Rückkehr des Totenbeschwörers und alle Patches. Sieben Klassen, fünf Akte, der Abenteuermodus (der von Anfang an freigeschaltet ist) und auch die Seasons sind dabei. Zusätzlich gibt es einige kosmetische Boni, wie Cucco als Gefährten, einen Triforce-Porträtrahmen, dekorative Flügel und ein Transmogrifikationsset auf Basis von Ganondorfs Phantomrüstung.



Saisonale Charaktere und Multiplayer



Die Switch-Version kann man vollständig offline spielen, hat dann aber keinen Zugriff auf die "Seasons". Seasons sind zeitlich begrenzte Events mit leichten Anpassungen, bei denen man neue Charaktere erstellen und um Bestenlisten-Plätze kämpfen kann - jeweils mit neuen saisonalen Charakteren.

Natürlich läuft der Schatzgoblin zur nächsten Elite-Gruppe ...

Saisonale Charaktere sind nur online verfügbar, da Account und Spieldaten synchronisiert werden müssen. Eine Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online ist hierfür nicht erforderlich.



Ansonsten gibt es einen lokalen Mehrspieler-Modus für bis zu vier Spieler - entweder auf einem Bildschirm an einer Konsole oder mit bis zu vier Switch-Konsolen im lokalen Mehrspielermodus. TV- und Handheld-Modus sind miteinander kombinierbar. Für die Nutzung des Online-Mehrspielermodus wird Nintendo Switch Online benötigt.