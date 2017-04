Cities: Skylines

JudgeMeByMyJumper schrieb am 21.04.2017 um 16:57 Uhr

Also ich hatte mich auch total drauf gefreut aber das es keine Kampagne gibt, ist ja wohl ein schlechter Scherz. So gut wie alle Aufbauspiele in den letzten Jahren auf die ich ein Auge geworfen hatte bieten so etwas nicht mehr. Ein schrecklicher Trend. Das letzte Caesar Spiel 10,5 Jahre her, medieval lords noch älter... wann wird das Genre endlich wieder würdig bedient? Mit cities in motion haben sie es im ersten Teil doch wunderbar gemacht und eine gute,

abwechslungsreiche Kampagne geliefert. So ein Spiel ergibt für mich ohne Herausforderungen keinen Sinn und ist mir auch nicht abwechslungsreich genug.

Ebenso schade ist, dass es offenbar keine unterschiedlichen Baustile gibt. Eine Architektur für alles. Nicht sehr realitätsnah. Auch scheinen sich die Städte stets bei jeglicher Bebauungsdichte in die Höhe zu entwickeln. Hier in Australien zB bestehen die Städte (Fläche größer als Berlin) aber zu 85 Prozent aus Einfamilienhäusern und dann höheren Gebäuden und Wolkenkratzern in der Innenstadt; was in vergleichsweise wenigen Einwohnern resultiert. Dadurch entsteht auch bei mehr als anderthalb Millionen Menschen noch Kleinstadt Atmosphäre, was ich sehr annehmen empfinde.

Architektonisch bleibt das Spiel augenscheinlich viel zu blass. Alles schön weiß und europäisch/amerikanisch. Das ist mir zu dröge.