Neocore Games hat die Konsolen für sich entdeckt. Nach den ersten zwei Teilen von The Incredible Adventures of Van Helsing haben die Ungarn nun das im gleichen Universum angesiedelte Deathtrap veröffentlicht. Welchen Eindruck kann die bereits Anfang 2015 auf dem PC erschienene aktive Tower Defense hinterlassen? Die Antwort gibt der Test.

Es warten über 20 Türme und Fallen auf ihren Einsatz

Man muss auf 13 Karten für Recht und Ordnung sorgen. Nach der Kampagne warten Endlosmodus, Missionen und Szenarien.

Obwohl die Tower Defense ihren Ursprung am PC hat, ist das Aufbauen von Verteidigungsanlagen, um Welle auf Welle an Gegnern und Bossen abzuwehren, auf Konsolen keine Unbekannte. Defense Grid Crystal Defenders – die Liste ließe sich noch fortsetzen. Und auch die Möglichkeit, aktiv ins Geschehen einzugreifen, ist spätestens mit Iron Brigade Toy Soldiers und Fortified keine Überraschung mehr. Das in Ungarn arbeitende Team von Neocore war sich seinerzeit wohl der Anziehungskraft dieses einfachen, der Echtzeitstrategie entsprungenem Subgenres bewusst, als sie The Incredible Adventures of Van Helsing entwickelt haben. Die dort enthaltene Lair Defense, bei der man die durch unterirdische Höhlen einfallende Horden davon abhalten muss, in den geheimen Unterschlupf der Hauptfigur einzudringen, hat die ansonsten sehr klassische Hack&Slay-Action angenehm aufgelockert. im PC-Test zu einer rundherum guten Wertung geführt hat.