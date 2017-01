Limbos kleiner Bruder

Dass sich vor allem kleinere Teams ihre Inspiration bei erfolgreichen Titeln suchen, ist weder ungewöhnlich noch verwerflich. Doch wo zieht man die Grenze? Wann ist ein Spiel nur eine blasse Kopie? Diese Fragen wirft Toby: The Secret Mine auf, das in vielerlei Hinsicht an das 2010 erschienene Limbo erinnert. Im Test klären wir, ob Toby auch eigene Akzente setzen kann.