Dead Rising 4

Weihnachtszeit ist Zombiezeit. Zumindest für Frank West, den es nach zehn Jahren wieder nach Willamette verschlagen hat. Dorthin, wo die Plage begann und er in einem der ersten Spiele mit offener Welt auf der Xbox 360 gegen Psychopathen und Untote kämpfte. Seitdem haben sich sowohl Zombie-Spiele sowie offene Welten als auch die Serie weiterentwickelt. Kann das Gemetzel immer noch überzeugen? Der Test gibt die Antwort.

Frank West ist wieder da, wo alles begann: Willamette.

Mit dem Sprengbogen lässt sich eine Menge explosiver Schabernack treiben.

Er ist ein Held wider Willen. Ein Held, den man hierzulande eigentlich gar nicht kennen dürfte. Der Fotojournalist Frank West eckte in seinem ersten Auftritt auf der Xbox 360 mit dem deutschen Jugendschutz an - die seinerzeit noch von Keiji Inafuna produzierte Zombie-Action wurde staatsanwaltschaftlich beschlagnahmt. Das war jedoch nicht der Grund, weswegen sich Blue Castle Games (mittlerweile Capcom Vancouver) für die Fortsetzung auf einen neuen Helden stürzte - den Motorrad-Champion Chuck Greene. Der konnte jedoch auch nichts an der folgenden Indizierung ändern. Genauso wenig wie der Protagonist aus Teil 3, Nick Ramos, der in der fiktiven Stadt Los Perdidos versuchte, einer Verschwörung auf die Spur zu kommen. Dass die Entwickler einen Narren am Ur-Helden gefressen hatten, wurde spätestens dann deutlich, als ein Wii-Ableger sowie eine alternative Version des zweiten Teils mit Frank West als Hauptdarsteller erschienen - natürlich sind beide hierzulande ebenfalls indiziert.