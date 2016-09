Als Killer Instinct vor etwa drei Jahren als Gratisspiel mit Mikrotransaktionen erschien, war die Begeisterung verhalten: Es fehlten Inhalte und die Technik war seinerzeit nicht das Gelbe vom Ei. Mittlerweile ist nicht mehr Double Helix, sondern Iron Galaxy für die Kämpfe mit den Mega-Kombos zuständig. Und mit der Definitive Edition werden alle bisherigen Inhalte sowie ein paar frische Überraschungen gebündelt. Ein guter Grund, dem Prügler nochmals auf den Testzahn zu fühlen.

Diverse Extras runden die Bonus-Inhalte der Definitive Edition ab.

Die Präsentation des Schattenlords-Modus ist spröde, doch inhaltlich überzeugt die Jagd auf Gargos.

Vielleicht war die Veröffentlichungspolitik bei der Premiere des seinerzeit exklusiv auf Xbox One erschienenen Prüglers Killer Instinct nicht ideal. Vielleicht war auch der verantwortliche Entwickler Double Helix trotz Unterstützung von Ken Lobb (Ex-Rare, Designer des Originals) sowie anderer Rare-Mitarbeiter einfach überfordert. Denn obwohl man dem Titel damals schon Potenzial angesichts der sehr unterhaltsamen sowie auf massive Komobs ausgelegten Kämpfe bescheinigen konnte, fehlten Inhalte und eine spektakuläre Kulisse. Den ersten Punkt konnte man mit Mikrotransaktionen (neue Kämpfer, Kämpferpakete inkl. Modi etc.) immerhin im Laufe der letzten drei Jahre wettmachen. Und nachdem Double Helix von Amazon gekauft wurde und die Entwicklung nach der ersten „Staffel“ in den Händen von Iron Galaxy lag, ging es auch visuell aufwärts - und mit Staffel 3 durften sich schließlich sogar PC-Spieler mit Windows 10 über die aufwändig inszenierten Auseinandersetzungen freuen.