Lego Dimensions entpuppt sich mehr und mehr als durchdachtes Konzept. Disney Infinity hat mittlerweile die Segel gestrichen, während Skylanders von Activision vermutlich eine kreative Pause verordnet bekommt. Und Traveller’s Tales nutzt die Portal-Hardware nicht nur für kleine Level-Erweiterungen, sondern auch für die sogennanten "Story-Packs" wie Ghostbusters oder jetzt The Lego Batman Movie. Im Test schauen wir, was der Plastik-Flattermann auf dem Kasten hat.

Der neue Portal-Aufsatz passt zwar thematisch, ist aber nicht so spektakulär wie bei Ghostbusters oder Phantastische Tierwesen.

Ebenfalls mit von der Partie: Batgirl und Robin, der sich auch in Nightwing verwandeln kann. An den integrierten Rätseln ändert sich durch die neuen Figuren nur wenig.

Ebenfalls eine bekannte Dimensions-Mechanik: Das Fahrzeug kann in drei Varianten gebaut und aufgerüstet werden.

Traveller's Tales ist ein erfahrenes Studio, wenn es um das Umsetzen von Filmen in die Bauklotz-Welten von Lego geht - auch und gerade bei hauseigenen Marken des dänischen Spielzeugherstellers, wie das Spiel zu The Lego Movie bewiesen hat. Doch angesichts des immer noch relativ hohen Veröffentlichungszyklus (in den nächsten Wochen erscheinen auch noch Lego Worlds oder Lego City Undercover ) bleibt nicht immer Zeit für ein wirklich großes Abenteuer à la Lego Star Wars: Das Erwachen der Macht . Zum Glück hat man jedoch vor eineinhalb Jahren das modulare "Toys-to-Life"-Konzept Lego Dimensions veröffentlicht, das sich weitgehend frei erweitern lässt. Und man hat sich mit der zweiten Staffel an Erweiterungs-Paketen nicht nur auf kleine Ergänzungssets gestürzt, sondern mit Ghostbusters sowie Fantastische Tierwesen eine Möglichkeit gefunden, den Spielern eine unterhaltsame, wenngleich weitgehend schnörkellose Filmumsetzung anzubieten. Im Vergleich zu den "vollwertigen" Lizenzen der Bauklotz-Unterhaltung sind diese so genannten "Story Packs" jedoch im mittleren Preissegment angesiedelt. Dabei bieten sie nicht nur die für Lego Dimensions typische Kompatibilität mit allen anderen Figuren, Fahrzeugen etc., die man schon zuhause im Regal aufgebaut oder in einem Karton sortiert hat, sondern man bekommt auch einen neuen Portalaufsatz.Mechanisch bleibt ebenfalls vieles beim Alten - oder Bekannten: Die Abschnitte sind voller Lego-Konstruktionen, die man problemlos zerlegen kann, um an die begehrten Ministeine zu kommen. Ähnlich simpel fallen die Kämpfe gegen die meist einfachen Angriffsmustern folgenden Standardgegner aus. Aufgelockert wird die kindgerechte Action durch Rätsel, die mitunter auch den Wechsel zwischen Figuren nötig machen - wohl dem, der im dynamischen Splitscreen-Modus einen Partner an der Seite hat, um sich abzustimmen. Da man hier mit dem Dimensions-Toypad unterwegs ist, wird natürlich auch wieder das Verschieben der Figuren in das richtige der drei Felder zu einem Fokuspunkt der Rätsel. Insbesondere wenn drei unterschiedliche Zeit- bzw. Lizenz-Ebenen gleichzeitig genutzt werden müssen. Wirklich neue Puzzle-Arten darf manWieder einmal bemerkenswert ist die Qualität der Kulisse und vor allem der Animationen. Wie schon bei The Lego Movie Videogame sowie einigen Sequenzen in der Hauptkampagne von Dimensions sind die Figuren quasi in der "Stop-Motion"-Technik animiert, die dem Stil des Kinofilms entspricht. Bei den importierten Figuren aus anderen Lizenzen wie Adventure Land, Simpsons oder Zurück in die Zukunft, die man manchmal ins Spiel holt, um bestimmte Hindernisse aus dem Weg zu räumen oder zu überqueren, bleibt es aber bei deren Standardanimation. So entsteht ein leicht uneinheitlicher Eindruck. Dass Traveller's Tales auch in "Jahr Zwei" weiterhin auf die Anschaffung weiterer Figuren setzt, wenn man ausnahmslos alle Geheimnisse lüften möchte, ist zwar aus geschäftlicher Sicht verständlich. Für treue Fans von Dimension jedoch, die sich schon mit den Fun- und Level-Packs des ersten Jahres versorgt und vielleicht auch das eine oder andere Zusatzpaket dieser Staffel angeschafft haben, ist dies ein kleines Ärgernis. Wieso kann ich an dieser oder jener Stelle nur mit Harry Potter oder Voldemort den Weg freiräumen, wenn ich Newt Scamander habe?