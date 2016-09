Die Sims 3: Patch 1.29 zum Download - 4Players.de

Download-Beschreibung

Patch 1.29 für Die Sims 3



Dieses Spiel-Update (1.26.89) beinhaltet folgende Änderungen:

Updates für Einfach tierisch Bei der Adoption eines Hundes wird jetzt angezeigt, ob es sich um einen kleinen oder einen großen Hund handelt.

Du wirst nun gewarnt, dass dein Tier nicht gleichzeitig die Lebenszeitbelohnungen "Immun" und "Brechmaschine" besitzen kann.

Die Soundeffekte beim Einreißen einer Wand werden jetzt richtig abgespielt.

Die Kamera zeigt jetzt den ganzen Tierkörper korrekt, wenn du in Erstelle ein Tier bei der zufälligen Wahl zwischen kleinen und großen Hundekörpern wechselst.

Mehrere Übersetzungsfehler, Tippfehler und allgemeine Probleme im Text während des Spiels wurden behoben.

Die vorgefertigten Muster für Sattel für erwachsene Pferde wurden korrigiert.

Die Option "Selbstständigkeit deaktivieren" für einen ausgewählten Sim bleibt nun über mehrere Spielsitzungen bestehen.

Der Text für die Erinnerung beim Verscheiden eines Vogels bezieht sich nun nicht mehr auf das Ableben des Sims.

Die Interaktion "Beute aufspüren" ist nun auch am Boden und an der Katze verfügbar.

Postboten gejagt wird nun richtig als Erinnerung eingestuft.

Bei der Interaktion "Reitunterricht nehmen" erscheint nun das richtige Icon.

Beim Wunsch "Jemanden jagen" erscheint nun das richtige Icon.

Beim Wunsch "Ersten Kuss erleben" erscheint nun das richtige Icon.

Pferdehafer kann nicht mehr im Lebensmittelgeschäft verkauft werden.

Beim Wunsch "Buch über Reiten lesen" erscheint nun das richtige Icon.

Mehrere Animationen Merkmale von Kindern betreffend wurden hinzugefügt.

Ein Problem wurde behoben, das auftrat, wenn Spieler das Hauptmenü öffnen wollten, während das Pferd über ein Hindernis sprang.

Ein Problem wurde behoben, bei dem ahnungslose Sims unnötig vom Pferd stiegen und ihm den Sattel abnahmen.

Fehler beim Routen während der Interaktionen "Herumgaloppieren" und "Ausritt machen" auf einem Pferd wurden erheblich reduziert.

Ein Problem wurde behoben, bei dem die Outfit-Kategorie in Erstelle einen Sim nicht geändert werden konnte.

Ist Die Sims 3 Traumkarrieren installiert, wird der Salon korrekt platziert, wenn ein neues Spiel in Appaloosa Plains begonnen wird.

Bei Hunden dauert das Erwachen aus dem Schlaf nicht mehr übertrieben lange.

Jetzt ist leichter zu erkennen, wenn das Futter im Vogelbaum leer ist und der Vogel verhungert.

Die Interaktion "Tier rufen" funktioniert nun richtig, wenn sich dein Sim auf einem Gemeinschaftsgrundstück befindet.

Der Tier-Verjüngungstrunk kann jetzt auch auf den Grundstücken anderer Sims und Gemeinschaftsgrundstücken eingesetzt werden.

Junge Erwachsene erhalten nicht mehr die Erinnerung ans Erwachsenwerden, wenn ein Welpe, ein Kätzchen oder ein Fohlen erwachsen wird.

Bei der Verwendung der Feuerstelle können Sims keine Pferdeäpfel mehr braten und essen.

Ein Problem wurde behoben, bei dem adoptierte Tiere nicht angezeigt wurden, wenn für einen Sim eine bestimmte Lebensdauer festgelegt wurde.

Katzen laufen nicht mehr von allein durch Wände oder wandhohe Fenster, als wären es Türen.

Probleme beim Routen wurden behoben, die auftraten, wenn ein Hund in Bridgeport (Die Sims 3 Late Night) über eine Brücke geführt wurde.

Ein Problem wurde behoben, bei dem Einhörner ihre besonderen Kräfte verloren, wenn der Cheat "Make All Happy" angewendet wurde.

Zieht ein Pferd in einen Haushalt auf dem Grundstück Gedenk-Allee 1557 in Bridgeport (Die Sims 3 Late Night) ein, bleibt das Pferd nicht mehr auf dem Grundstück stecken.

Die Beine eines Einhorns bewegen sich jetzt beim Ritt geschmeidiger, wenn das Spiel auf Geschwindigkeit 3 läuft.

Ein Problem wurde behoben, bei dem sich zwei Tiere ineinander verhakten, während sie die gleichen Reste vom Boden fraßen.

Kleinkinder können keine Flöhe mehr bekommen.

Fehlende Erinnerungen Sims und Einhörner betreffend wurden wiederhergestellt.

Die Interaktion "Beschnüffeln" kann jetzt auch bei prominenten Sims angewandt werden, wenn Die Sims 3 Late Night installiert ist.

Sims ohne Hund erhalten nicht mehr den Wunsch "Dein Hund möchte in den Park gehen".

Welpen können nun alle Tricks beigebracht werden, die sie nicht von ihren Eltern erben.

Das Spiel bleibt nicht mehr beim Laden hängen, wenn zuvor Erstelle einen Sim verlassen und Optionenmenü > Hauptmenü gewählt wird.

Sims können Pferde nun durch Tore führen.

Sims können kein Heu mehr von Heuhaufen verteilen, die verwendet werden oder in denen ein Techtelmechtel stattfindet.

Ein Problem beim Routen von Sims wurde behoben, das verursacht wurde, wenn ein Weg zwischen Sim und Pferd mit der Interaktion "Pferd führen" zurückgelegt werden sollte.

Dein Sim kann die Pferde anderer Sims nicht mehr zur Zucht anbieten.

Sims erhalten jetzt eine Preistafel, wenn sie Level 10 der Reitfähigkeiten erreichen.

Sims werden bei einem Umzug in einen neuen Haushalt nicht mehr unsichtbar, wenn sie auf einem Pferd sitzen.

Mülltonnen richten sich nicht mehr auf, wenn zwei Hunde gleichzeitig die Interaktion "Umwerfen" versuchen.

Adoptierte Tiere werden nicht mehr geliefert, während es auf deinem Grundstück brennt.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem Sims zurückgesetzt wurden, wenn sie einen leblosen Fisch aus einem Aquarium entfernten.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem Sims zurückgesetzt wurden, wenn die Interaktion "Wochengeschehen nachlesen" angewandt wurde.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem Sims während des Versuchs, ein Einhorn in eine Box zu stellen, und der gleichzeitigen Aufforderung an das Tier, in die Wildnis zurückzukehren, zurückgesetzt wurden.

Mehrere Probleme beim Routen wurden behoben, unter anderem Sprünge von Pferden über Hindernisse.

Bei Wünschen und Nachrichten die Reit- und Rennfähigkeiten betreffend wurden entsprechende Icons für diese Fähigkeiten hinzugefügt.

Geschlechtsspezifische Türen hindern Tiere nicht länger am Eintritt.

Tiere erhalten nicht mehr die Stimmung "Trainingsmüde", wenn sie den höchsten Level der betreffenden Fähigkeit erreicht haben.

Tiere erscheinen nicht mehr als Ziel, wenn die Interaktion "Getränk bringen zu ..." gewählt wird.

Die Bildqualität der Tiere in den "Tier adoptieren"-Katalogen wurde verbessert.

Das Energie-Bedürfnis eines Pferdes erhöht sich, wenn das Tier bewusstlos wird.

Das Tier eines NPCs kehrt nun abends zu seinem Haushalt zurück.

Objekte können nicht mehr oben an Wänden platziert werden, die über große Scheunentore verfügen.

Du erhältst nun eine Nachricht, wenn eine Katze mit Jagdfähigkeiten die vom Benutzer gewählte Art von Beute nicht findet.

Einige Fehler wurden behoben, darunter die Adoption von Tieren sowie der Umzug bzw. das Zusammenlegen von Haushalten.

Große Hunde bleiben nicht mehr auf einer Plattform stecken, wenn sie zwischen dem Rand und einem anderen Objekt stehen.

Hunde routen jetzt korrekt in Position, wenn sie am Boden vom Teller eines Sims fressen.

Ein Problem wurde behoben, bei dem Vögel auf dem Vogelbaum falsch angezeigt wurden.

Große Vögel haben nun Denkblasen, wenn sie sprechend auf etwas reagieren.

Das Krallomat-Icon wurde vergrößert, damit es die gleiche Größe und Qualität anderer Objekt-Icons hat.

Pferde springen nicht mehr hervor, wenn sie angewiesen werden, eine Box zu verlassen, während sie am Tor stehen.

Fohlen in einer Box können jetzt ohne Probleme beim Routen die Interaktion "Anwiehern" anwenden.

Neugeborene Fohlen haben bei der Geburt keine übergroßen oder merkwürdig platzierten Zeichnungen mehr.

Ein Problem wurde behoben, bei dem Geisterpferde nicht nach einer bestimmten Zeit verschwanden.

Katzen können die Interaktion "Kratzen" nicht mehr bei umgekippten Gartenzwergen anwenden.

Ein Problem beim "Tragen" von Vögeln wurde behoben.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Spiel hängen blieb, wenn Spieler in der Nachbarschaftsansicht in einen Adoptionshaushalt einzogen.

Katzen, die im Hydrocombo-Wellnesscenter spielen, werden nicht mehr teleportiert.

Stylisten erhalten keine Jobanfragen mehr von Tieren.

Die maximale Lebensspanne in Einfach tierisch ist nun dieselbe wie in Lebensfreude.

Die Interaktion "Nickerchen machen" auf einem Tierbett endet jetzt korrekt, wenn sie abgebrochen wird.

Sims können kein Tierfutter mehr im Bistro kaufen, wenn Einfach tierisch nicht installiert ist.

Sims bringen jetzt Welpen und Kätzchen mit ins Haus, wenn sie sie nach der Adoption absetzen.

Zudem wurden Fehler sowie Unfeinheiten an bereits bestehenden Features behoben. Updates für Lebensfreude Eine Animationsstörung wurde behoben, wenn Senioren einen Stock verwendeten, während sie mit sitzenden Sims interagierten.

Der Besitz der Lebenszeitbelohnungen "Herz aus Stein" und "Keine Eifersucht" schützt jetzt vor der sozialen Interaktion "Des Betrugs beschuldigen".

Imaginäre Freunde bleiben im Beziehungsfenster nicht mehr unsichtbar, nachdem sie geschenkt wurden.

Zudem wurden Fehler und Unfeinheiten an bereits existierenden Features behoben. Updates für Late Night Es wurden weitere Fehler und Unfeinheiten an bereits existierenden Features behoben. Updates für Traumkarrieren Das Bildformat 1366 x 768 wird jetzt in den Optionen korrekt aufgeführt.

Zudem wurden Fehler und Unfeinheiten an bereits existierenden Features behoben. Updates für Reiseabenteuer Ein Problem wurde behoben, bei dem Sims unsichtbar wurden, wenn sie in eine Urlaubswelt reisten.

Zudem wurden Fehler und Unfeinheiten an bereits existierenden Features behoben. Updates für das Basisspiel Ein Problem wurde behoben, bei dem neue Stimmungen von Store-Objekten nicht mehr verfügbar waren, nachdem sie installiert wurden.

Fische werden jetzt beim Angeln richtig dargestellt, wenn Einfach tierisch nicht installiert ist.

Ein Beleuchtungsproblem bei Babyköpfen wurde behoben.

Zudem wurden Fehler und Unfeinheiten an bereits existierenden Features behoben. Updates für den Store Ein Problem wurde behoben, bei dem der Gerichtsvollzieher hängen blieb, nachdem bestimmte Store-Inhalte deinstalliert wurden.

Ein Problem wurde behoben, bei dem die Kelle in Verbindung mit dem magischen Kessel nicht funktionierte.

Dieses Spiel-Update (1.24.3) beinhaltet folgende Änderungen:

Lebensfreude-Updates:

-Babys bleiben nicht mehr an der Hand eines Sims kleben, wenn dieser Auto fährt.

-Wahr gemachte Imaginäre Freunde behalten nun ihr einzigartiges Outfit, wenn sie älter werden.

-Der Schatten eines Etagenbetts wird nicht mehr verschoben, wenn ein Sim darauf klettert.

-Sims reagieren jetzt, wenn ihnen andere Sims Fähigkeiten "Zeigen", die sie bei einer außerschulischen Aktivität oder in einem Verein gelernt haben.

-Die Erinnerung "Alle Fischarten fangen" wird nicht mehr angezeigt, bevor die Aktion abgeschlossen ist.

-Der Screenshot für die Erinnerung "Techtelmechtel in Baumhaus genossen" bleibt nicht mehr an dem Baumhaus haften.

-Inkorrekte Platzierungsvorgaben an Hochbetten, die als gültige Orte angezeigt waren, wurden entfernt.

-Bei der Stimmung "Geist auf Zeit" wird nun korrekt angezeigt, was sie verursacht hat, wenn einem Sim der Geistertrank vor die Füße geworfen wird.

-Sims werden nicht mehr mit Ausflugsgelegenheiten überhäuft.

-Senioren werden nicht mehr zurückgesetzt, wenn ein gespeichertes Spiel geladen wird, bei dem sie in die Interaktion "Mit Stock beschimpfen" involviert sind.

-Sims können jetzt die Merkmale ihres Imaginären Freundes leichter herausfinden, wenn er ein echter Sim geworden ist.

-Ein Problem wurde gelöst, bei dem Edelsteine und Metalle im Inventar nach der Installation von Lebensfreude unbrauchbar wurden.

-Der Fußabdruck eines Kindes von der Tagespflege bleibt nicht mehr auf dem Grundstück erhalten, wenn der aktive Haushalt gewechselt wird.

-Babys und Kleinkinder erstarren nicht mehr, wenn sie das Sozialamt abholen kommt, während sie im Kinderwagen geschoben werden.

Der Wunsch "Spielplatzgerät benutzen" verschwindet, wenn die Interaktion abgebrochen wurde, ein Spielplatzgerät zu benutzen.

-Einkaufslisten erscheinen nicht mehr, wenn sich der Spieler im Kameramann-Modus befindet.

-Die Imaginärer Freund-Puppe kann nicht mehr in Sandkästen vergraben werden, damit der Sim sie nicht für immer verliert.

-Wenn sich ein Etagen- oder Hochbett auf dem Grundstück befindet, können Sims nun den Auftrag "Poltergeist-Jagd" (Traumkarrieren) abschließen.

-Interaktionen in der Warteschlange werden nicht mehr automatisch abgebrochen, wenn ein Sim in der Tagespflege-Karriere ein Kleinkind absetzt.

-Wendeltreppen können nicht mehr auf unroutbarem Gelände platziert werden.

-Sims, die zu Geistern geworden sind, erhalten kein zusätzliches Diplom mehr.

-Das Notizbuch eines Sims kann keine negative Menge an Erinnerungen mehr enthalten.

-Sims, die eine Bar gekauft haben (Late Night), erhalten die Erinnerung "Bar gekauft" nicht mehr beim Kauf einer anderen Immobilie.

-Das Bedürfnismobil wird nicht mehr unbeabsichtigt benutzt, wenn ein Sim mit einem Kleinkind von einem Gemeinschaftsgrundstück kommt, so dass es vor dem Haus des Sims geparkt bleibt.

-Der Wunsch "Teenager-Party geben" erscheint nicht mehr, wenn die Party bereits geplant ist.

-Spieler können einen Lebenswunsch für Teenager wählen, die junge Erwachsene geworden sind, während sie auf dem Internat waren.

-Kinder von der Tagespflege werden nicht mehr auf dem Grundstück des Spieler-Sims allein gelassen.

-Kinder können nun ausgeschimpft werden, wenn sie die Interaktion "Dinoschlag" bei einem Puppenhaus anwenden.

-Sims können im Kameramann-Modus nicht mehr in Zäunen stecken bleiben.

-Senioren, die in der Verbrecher-Karriere festgenommen werden, während sie den Stock verwenden, bleiben nicht mehr hängen.

-Geister schweben jetzt immer noch, wenn sie aus dem Internat zurückkommen.

-Kinderwagen verschwinden nicht mehr aus dem Inventar, nachdem der Sim in den kostenlosen Urlaub gefahren ist, während er einen Kinderwagen schob.

-Objekte, die im Inventar eines Sims platziert wurden, nachdem er die Gelegenheit "Kostenloser Urlaub" angenommen hat, werden wiederhergestellt, wenn der Sim aus dem Urlaub zurückkommt.

-Der Wunsch "Abschlussball besuchen" erscheint nicht mehr, wenn sich der Sim bereits auf dem Abschlussball befindet.

-Probleme mit dem Umriss für im Keller platzierte Wendeltreppen wurden behoben.

-Sims können jetzt die Interaktion "Lass mich in Ruhe" auf Imaginäre Freunde anwenden, wenn sie in Bridgeport (Late Night) spielen.

-Die Interaktion "Geschenk machen" am Computer ist Sims nicht länger vorenthalten, denen die Computer-Privilegien entzogen wurden.

-Sims, die unter dem Einfluss des Geistertranks stehen, können jetzt die U-Bahn benutzen (Late Night).

-Wird ein Chemielabor in einer Urlaubswelt platziert, stehen dem Sim daran die Zaubertränke zur Verfügung, die er bereits gelernt hat.

-Sims mit Kinderwagen bleiben nicht mehr hängen, wenn der Spieler im Bau- und Kauf-Modus das Gelände ändert, während sich der Sim mit dem Kinderwagen darauf befindet.

-Sims können jetzt mit Objekten in einer Bar (Late Night) interagieren, nachdem sie für einen Junggesellen-/Junggesellinnenabschied geschlossen hat.

-Der Weg eines Sims wird nicht mehr gestückelt, wenn eine Wendeltreppe verschoben wird, während sich der Sim bewegt.

-Butler (Late Night) bleiben nicht mehr auf dem Bürgersteig hängen, nachdem ihre Interaktion "Fahren lernen" abgebrochen wurde.

-Spieler werden nicht mehr mit dem Wunsch "Mit Kinderwagen spazieren gehen" überhäuft.

-Der Imaginäre Freund verliert nicht mehr sein einzigartiges Outfit, wenn das Spiel gespeichert und geladen wird, während der Imaginäre Freund wahr wird.

-Unspielbare Situationen, in denen Erwachsene aus dem Leben scheiden, während die Kinder auf dem Internat sind, wurden behoben.

-Die Gästeliste wird nicht mehr blockiert, wenn sie Kinder enthält und die Partyart später auf Junggesellen-/Junggesellinnenabschied geändert wird.

-Die Interaktion "Outfit planen" stört nicht länger die Funktion der Kostümtruhe.

-Sims, die verscheiden, während sie sich unter dem Einfluss des Geistertranks befinden, erscheinen danach ganz normal als Geister.

-Die Begrenzung der Haushaltsgröße kann nicht mehr mit dem Einsatz eines Klongutscheins überschritten werden.

-Hüpfekästchen-Felder verlieren nicht mehr ihre Funktion, wenn ein Sim mit negativen Bedürfnissen mit einem anderen Sim Hüpfekästchen spielt.

-Videos, die in Urlaubswelten mit der Videokamera aufgenommen wurden, können jetzt nach der Rückkehr in die eigene Welt abgespielt werden.

-Die Interaktion "Ausschimpfen" wird jetzt nur noch einmal angewendet, wenn sich zwei Erwachsene in dem Zimmer befinden, wo ein Kind eine Scherzfalle platziert hat.

-Die Lautsprecher in der Bar werden jetzt ausgeschaltet, wenn Tänzer im Rahmen eines Junggesellen-/Junggesellinnenabschieds in einer Bar (Late Night) zu tanzen beginnen.

-Die Interaktion "Schule abschließen" im Rathaus steht nun auch zur Verfügung, wenn ein Spiel geladen wird, das an dem Tag gespeichert wurde, als der Sim eigentlich die Schule hätte abschließen sollen.

-Der Wunsch "Heileflink-Trank herstellen" erscheint nicht mehr gleich, nachdem er erfüllt wurde.

-Brennende Sims sind nicht mehr gezwungen, die Abschlussfeier zu besuchen, bevor sie sich löschen können.

-Sims in der Tagespflege-Karriere kümmern sich bei der Arbeit nun von allein besser um Kinder.

-Ein Problem wurde behoben, bei dem der Diamant eines Sims vorübergehend am Eingang eines Baumhauses eingeblendet wurde.

-Nun erscheint ein Scrollbalken, wenn der Text im Diesen Moment festhalten-Fenster die Größe des Fensters überschreitet.

-Das Imaginärer Freund-Outfit für Imaginäre Freunde im Kindesalter kann nun korrekt in Erstelle einen Stil verwendet werden.

-Sims, die sich bei der Deinstallation von Lebensfreude im Internat aufhalten, werden beim Laden des gespeicherten Spiels nicht mehr aus dem Haushalt entfernt.

-Sims begeben sich nun korrekt zum jeweiligen Ort, wenn sie die Interaktion "Mit Verabredung Grundstück besuchen" wählen.

-Ein Problem wurde behoben, bei dem Aufzüge (Late Night) unbenutzbar wurden, wenn ein Imaginärer Freund darin zur Puppe wurde.

-Die Animation mit Kindern wird nicht mehr gestört, wenn sie am Telefon eine Gelegenheit ablehnen.

-Kinder und Teenager scheiden nicht mehr wegen unbefriedigter Bedürfnisse aus dem Spiel, wenn sie sich in einer Auszeit befinden.

-Ein Problem wurde behoben, bei dem NPCs, die ein Baumhaus benutzten, es spielergesteuerte Sims nicht benutzen ließen.

-Der Gerichtsvollzieher kann keine Wendeltreppen mehr pfänden.

-Burgetagen- und -hochbetten stimmen nun mit den Symbolen im Kauf-Modus überein.

-Sims, die im Internat angemeldet werden, kurz bevor ein Erwachsener die Gelegenheit "Kostenloser Urlaub" annimmt, werden nicht mehr aus dem Spiel entfernt.

-Der Imaginäre Freund wird nicht mehr aus dem Spiel entfernt, nachdem der Cheat ResetSim bei ihm angewandt wurde.

-Das Löschen-Tool erscheint nun korrekt, wenn im Bau-Modus der Abschnitt Geländeanstrich aufgerufen und ohne Geländeinhalte nach einem Erweiterungs- oder Accessoires-Pack gefiltert wird.

-Die Form des Pinsels im Bau-Modus bleibt nicht mehr unveränderbar, nachdem ohne Inhalt im aktuellen Fenster nach einem Erweiterungs- oder Accessoires-Pack gefiltert wurde.

-Die Hilfe-Dateien des Launchers zeigen nun korrekt an, wenn Firefox oder Chrome als Standard-Browser festgelegt ist.

-Nur für Mac: Toiletten laufen nicht mehr über, wenn zwischen den Stockwerken eines Hauses umgeschaltet wird, nachdem eine Scherzfalle in der Toilette platziert wurde.

-Nur für Mac: Ein Problem wurde behoben, bei dem der Computer abstürzte, als nach einiger Spielzeit das Optionenmenü geöffnet wurde.

-Nur für Mac: Ein Problem wurde behoben, bei dem der Computer abstürzte, als nach einiger Spielzeit das Notizbuch geöffnet wurde.

-Nur für Mac: Ein Problem wurde behoben, das auftauchte, wenn nach einiger Spielzeit auf den "Erinnerungen teilen"-Button geklickt wurde.

-Es wurde ein Problem behoben, bei dem Sims unbeabsichtigt vom Internat genommen wurden, als der Abschlussball eines anderen Sims anfing.

-Ein Problem wurde behoben, bei dem das Spiel abstürzte, wenn ein Aquarium gelöscht wurde, das auf einem Fundament stand.

-Ein Problem wurde behoben, bei dem der Computer abstürzte, wenn ein Sim mit einem Imaginären Freund übte, Getränke zuzubereiten.

-Ein Problem wurde behoben, bei dem die Interaktion "Eigentümer zurückgeben" nicht richtig ausgeführt wurde, wenn ein Sim versuchte, ein gestohlenes Objekt am Briefkasten zurückzugeben.

-Ein Problem wurde behoben, bei dem ein Sim zurückgesetzt wurde, wenn er versuchte, mit einer Imaginärer Freund-Puppe Hüpfekästchen zu spielen.

-Ein Problem wurde behoben, bei dem der Computer abstürzte, wenn Plattformen auf einem Grundstück platziert wurden, nachdem Inhalte im Bau-Modus nach einem Erweiterungs- oder Accessoires-Pack gefiltert wurden.

-Es wurden zahlreiche Verbesserungen an der Tagespflege, dem Imaginären Freund und dem Stadt bearbeiten-Modus vergenommen.

-Es wurden zahlreiche Verbesserungen an Kindern vorgenommen, die nicht richtig angezeigt wurden oder zu lang bei der Tagespflege blieben.

-Zudem wurden weitere Fehler behoben und existierende Features verbessert.



Late Night-Updates:

-Die Reißzähne von Vampiren wurden wiederhergestellt.

-Objekte mit Interaktionen funktionieren nun richtig, wenn sie auf Tischen von Sitzecken platziert werden.

-Sitzecken auf Grundstücken in der Stadt bearbeiten-Tonne funktionieren jetzt richtig, wenn sie in einer Spielwelt platziert werden.

-Kinder nehmen jetzt richtig teil, wenn an einem Sitzelement "Bitten, mitzumachen: Spazierfahrt unternehmen" gewählt wird.

-Ein Problem wurde behoben, bei dem Objekte aus Glas geflackert haben, wenn Erweitertes Rendering aktiviert war.



Traumkarrieren-Updates:

-Waschsalons können jetzt über das Immobilienmenü gekauft werden.



Reiseabenteuer-Updates:

-In unerkundeten Grüften sind keine Sandhaufen oder Gruftbeigaben mehr sichtbar.

-Ein Problem, das die Funktion von Nektarflaschen und Nektarregalen behinderte, wurde behoben.

-Fotos, die in Reiseabenteuer mit der Kamera aufgenommen wurden, werden jetzt korrekt im Inventar gespeichert.

-Objekte, die im Familien-Inventar platziert wurden, verschwinden nicht mehr bei der Rückkehr aus einer Urlaubswelt.



Basisspiel-Updates:

-Zäune, die eigentlich durchsichtig sein sollten, besitzen keine Deckkraft mehr, wenn Erweitertes Rendering deaktiviert ist.

-Das Download-Dashboard fordert Spieler nicht länger auf, sich anzumelden, wenn sie bereits angemeldet sind.

-Kinder schweben nicht mehr, wenn sie auf bestimmten Brunnen-Skulpturen sitzen.

Die Bücher in den Bücherregalen von Bibliotheken sind richtig angeordnet, wenn die Bibliothek aus der Stadt bearbeiten-Tonne platziert wird.

-Zudem wurden weitere Fehler behoben und existierende Features verbessert.





Dieses Spiel-Update (1.18.90) beinhaltet:



-Das Getränketablett bleibt nicht mehr an der Hand eines Sims kleben, wenn er in normalen Bars Drinks zubereitet.

-Wand-Oberseiten auf leeren Grundstücken sind bei Verwendung eines PCs mit einer ATI-Grafikkarte nicht mehr unsichtbar.

-Wenn Einbrecher dein Grundstück verlassen, werden sie nach einem Kampf mit einem mutigen Sim nun von mehr als einem mutigen Sim verfolgt. Somit wird verhindert, dass alle anderen Sims auf dem Grundstück in einem Panikzustand verbleiben.

-Das Problem, dass Grundstücksnamen beim Wechsel des Grundstücktyps verschwinden, wurde behoben.

-Die Soundeffekte in Hogans Tiefensee-Imbiss in Barnacle Bay sind nun korrekt.





Dieses Spiel-Update (1.17.60) beinhaltet:



-Der Spieler kann jetzt die Gelegenheiten unterdrücken, indem er im Spieloptionen-Menü das entsprechende Kästchen mit einem Häkchen versieht. Auf diese Weise erscheinen immer noch Gelegenheiten während Interaktionen, allerdings werden sie dem Spieler nicht mehr automatisch zugewiesen.

-Heruntergeladene Inhalte werden nun gefunden und bei Träumen, Gelegenheiten usw. verwendet.



Live-Modus

-Sims können nun Gruppen mit einem oder mehreren anderen Sims bilden, um auch unterwegs ständig in Kontakt zu bleiben.

-Im Kauf-Modus erworbene Lampen können nun auf "Schwarzlicht" eingestellt werden.



Erstelle einen Sim

-Die Muskeln und Brustkorb-Größe eines Sims können nun genau definiert werden.

-Neuen Sims kann nun ein Sternzeichen zugewiesen werden.



Bau-/Kauf-Modus

-Spieler können nun das Absatz-Tool verwenden, um Bühnen und andere Erhöhungen zu bauen.

-Halbwände können nun erstellt und auf Grundstücken platziert werden.

-Urinale können jetzt erworben und als Ergänzung zu Toiletten platziert werden.

-Dank der neuen abgerundeten Ecken und Größeneinstellungen können Schwimmbecken nun hinsichtlich Form und Größe freier gestaltet werden.

-Schwimmbecken sind nun nicht mehr auf das Erdgeschoss begrenzt, sondern können auch auf den anderen Etagen eines Gebäudes errichtet werden.

-Spieler können nun mit dem Brunnen-Tool Springbrunnen auf Wohn- und Gemeinschaftsgrundstücken platzieren.



Stadt bearbeiten

-Die Beschall-Anlage kann nun auf Gemeinschaftsgrundstücken platziert werden, um ein solches Grundstück kontinuierlich mit Musik zu beschallen.

-An den vorhandenen Features wurden verschiedene Fehler behoben.





Dieses Spiel-Update (1.15.34) beinhaltet:



Neue Features

-Sims, die oft mit dem Auto unterwegs sind, können nun eine Beziehung zu ihrem Wagen aufbauen. Hat sich eine Freundschaft entwickelt, kann der Spieler dem Auto einen Namen gegeben.

-Jetzt ist das Merkmal Autofreak verfügbar. Sims mit diesem Merkmal können ihrem Auto sofort einen Namen geben und schneller eine Beziehung zu ihrem Fahrzeug aufbauen.



Basisspiel-Updates

-Der Fehler, dass Geister unter bestimmten Bedingungen in Fahrzeugen hängen blieben, wurde behoben. Geister verlassen das Fahrzeug nun problemlos, nachdem sie an ihrem Zielort angekommen sind.

-Benennbare Objekte können nur benannt werden, wenn sie dem aktiven Haushalt gehören.



Reiseabenteuer-Updates

-Die Karriere-Titel für Sims, die Ägypten, Frankreich oder China bereisen, erscheinen nun in den Tooltips der Beziehungsleiste.



Die Sims 3 "Erstelle eine Welt"

-Benutzer von "Erstelle eine Welt" müssen eine neue Version des Die Sims 3 "Erstelle eine Welt"-Tools installieren. Die "Erstelle eine Welt"-Seite ist über den Kostenlose Objekte-Menüpunkt in der Seitennavigation oben zu erreichen.





Dieses Spiel-Update (1.12.70) beinhaltet:



-Dieses Spiel-Update integriert eine dynamische Werbeplattform in Die Sims 3. In nächster Zeit ist die Aktivierung derartiger Inhalte jedoch noch nicht vorgesehen. Weitere Informationen sind in der EULA zu Die Sims 3.

-Auf Wohn- und Gemeinschaftsgrundstücken platzierte Beleuchtung wird jetzt in der Nachbarschaft richtig dargestellt.

-Sims können jetzt auf Brücken gehen und stehen.

-Spieler, die Die Sims 3 mit Spielmodifikationen spielen, können nun einen Ordner erstellen, in dem sie ihre Spielmodifikationen ablegen können. Dieser Ordner wird über folgenden Pfad erreicht: C:\Dokumente und Einstellungen\Arbeitsplatz\Eigene Dateien\Electronic Arts\Die Sims 3\Mods

-Wenn Modifikationen im offiziellen Ordner abgelegt werden, erhält der Spieler eine Benachrichtigung, dass Modifikationen installiert wurden.

-Die Ablage ganzer Modifikationspakete ist eine offiziell genehmigte Methode, die Prüfung der Assemblysignierung zu umgehen. Damit die Modifikationen richtig funktionieren, muss die Resource.cfg-Datei in diesem Ordner abgelegt werden.

-Werden inkompatible Modifikationen installiert, wird der Spieler über diesen Fehler benachrichtigt.

-Zusätzlich wurden Fehler bei vorhandenen Features behoben.



Stadt bearbeiten-Modus

-Spieler können jetzt im Stadt bearbeiten-Modus Wohn- oder Gemeinschaftsgrundstücke hinzufügen, löschen und verschieben.

-Spieler können jetzt im Stadt bearbeiten-Modus in der Nachbarschaft dekorative Objekte hinzufügen, löschen und verschieben.

-Spieler können jetzt mit dem neuen Immobilien-System Gemeinschaftsgrundstücke in der Nachbarschaft über den Computer kaufen und verbessern.

-Bei der Verwendung der Bibliothek im Stadt bearbeiten-Modus werden jetzt die Einrichtungstypen (z.B. Park) der Grundstücke angezeigt.



Änderungen im Spielablauf

-Der Fortlauf der Geschichte wurde verbessert, damit die Sims, die Gelegenheiten abschließen müssen, nicht wechseln.

-Die Genetik der Sims wurde verbessert, so dass Kinder ihren Eltern hinsichtlich Hautfarbe und Frisur mehr ähneln.

-Sims können mit der Interaktion "Outfit planen" am Schrank Outfits freischalten und mit Mitgliedern des Haushalts teilen.



Bau/Kauf-Modus

-Spieler können nun das "Erstelle einen Stil"-Tool bei Decken verwenden und Decken im Bau-Modus hinzufügen und löschen.

-Spieler können das "Erstelle einen Stil"-Tool jetzt an Rändern von Bodenfliesen anwenden.

-Beim Platzieren von Mauern, Räumen, Fundamenten/Terrassen, Bodenfliesen, Dächern, Pools, Zäunen und Kellern hilft jetzt das Maßband-Tool, genauere Konstruktionen zu errichten.

-Im Bau-Modus gibt es jetzt eine Registerkarte für Wandbelag-Sätze.

-Spieler können nun im Bau-Modus die Neigung einzelner Dachabschnitte bearbeiten.

-Im Bau-Modus gibt es eine neue Kategorie zum Sortieren von Skulpturen. Erstelle einen Sim

-Spielern steht in "Erstelle einen Sim" nun das Tattoo-Feature zur Verfügung, um Sims nach ihrem Geschmack zu gestalten.

-Spieler können in "Erstelle einen Sim" jetzt die Beziehungseinstellungen "Verlobt", "Freundin" oder "Freund" wählen.



Benutzeroberfläche und Steuerung

-Die Benutzeroberflächen für Sim-Ansicht und Karten-Ansicht wurden miteinander verbunden, um bessere Kontrolle und Einheit zwischen den zwei Modi zu gewährleisten.

-Die Oberfläche für Gelegenheiten wurde verbessert, um die Geschichte, Ziele, Belohnungen und Schauplätze aller Gelegenheiten und Abenteuer deutlicher darzustellen.



Reiseabenteuer

-Während der Reise zwischen den Spielwelten werden bestimmte Abenteuer und Gelegenheiten in der Gelegenheitsleiste nun richtig angezeigt.





Vor der Installation eines Updates für Die Sims 3, eines Erweiterungspacks oder eines Accessoires-Packs ist es ratsam, folgende Punkte zu überprüfen, um sicherzustellen, dass dein Spiel auch weiterhin reibungslos funktioniert.



Schritt 1: Benutzerdefinierte Inhalte deaktivieren



Benutzerdefinierte Inhalte sind alle Spiel-Inhalte, die aus keinem offiziellen Die Sims 3-Update, Die Sims 3-Store, Erweiterungspack oder Accessoires-Pack stammen. Benutzerdefinierte Inhalte werden von Drittparteien erstellt und weder von Electronic Arts noch vom Die Sims 3-Entwicklerteam reguliert, weshalb sie mit den neuen Updates möglicherweise nicht richtig funktionieren. Benutzerdefinierte Inhalte können die Funktion des Spiels beeinträchtigen oder es völlig unspielbar machen.



Du kannst deine benutzerdefinierten Inhalte deaktivieren, indem du alle bei der Installation dieser Inhalte ausgeführten Aktionen rückgängig machst, um so dein Spiel wieder in den ursprünglichen Zustand zu versetzen. Hast du die benutzerdefinierten Inhalte in einem Die Sims 3-Verzeichnis abgelegt, verschiebe sie in einen neuen Ordner außerhalb deines Die Sims 3-Dateiverzeichnisses. Das Die Sims 3-Dateiverzeichnis erreichst du über den folgenden Pfad:



Windows Dateiverzeichnis: C:\Dokumente und Einstellungen\BENUTZER\Eigene Dateien\Electronic Arts\Die Sims 3



Mac Dateiverzeichnis: Benutzer/Dokumente/Electronic Arts/Die Sims/



Ist das offizielle Update installiert, kannst du deine benutzerdefinierten Inhalte wieder aktivieren. Sollten dabei Probleme auftreten, deaktiviere sie wieder, bis die Drittpartei ihre Inhalte so aktualisiert, dass sie mit dem offiziellen Update, Erweiterungspack oder Accessoires-Pack funktionieren.



Schritt 2: Gespeicherte Dateien sichern



Es ist immer eine gute Vorsichtsmaßnahme, eine Sicherheitskopie deiner gespeicherten Dateien anzufertigen, bevor du ein Erweiterungspack, Update oder Accessoires-Pack installierst. Kopiere dazu die ".sims3"-Ordner aus dem Sicherungsordner auf deinen Desktop oder in ein anderes Dateiverzeichnis.



Deinen Die Sims 3-Sicherungsordner erreichst du über den folgenden Pfad:



Windows Dateiverzeichnis: C:\Dokumente und Einstellungen\BENUTZER\Eigene Dateien\Electronic Arts\Die Sims 3\Saves



Mac Datei-Verzeichnis: Benutzer/Dokumente/Electronic Arts/Die Sims/Saves



Starte das Spiel nach der Installation des Updates, um festzustellen, ob die Sicherung immer noch richtig funktioniert. Schritt 3: Fertigstellung des Updates abwarten



Manche Updates sind sehr umfangreich und brauchen eine Weile, bis sie heruntergeladen und vollständig installiert sind. Wird das Update abgebrochen, bevor es fertig gestellt ist, können unerwartete Probleme auftreten. Deshalb ist es ratsam, die vollständige Installation abzuwarten. Schließe den Launcher nicht, bevor die vollständige Installation des Updates bestätigt wurde, da die Installation sonst abgebrochen wird.