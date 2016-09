Wildlife Park 3: Patch 1.09 zum Download - 4Players.de

Download-Beschreibung

Patch 1.09 für Wildlife Park 3 (Box-Version)



PATCH 1.09

-Es konnte passieren, dass Texte im Achievementmenü nicht mehr angezeigt wurden

-Die Beschriftungen der Texteditbox wurden falsch angezeigt

-Ein fehlender Text in der Benutzerverwaltung wurde ergänzt

-In Mission 3 und 12 wurde der Name des Eingangsgebäudes, in allen Sprachen außer Deutsch, falsch angezeigt.

-Die Maus wurde manchmal beim Bahnbau falsch platziert, so dass die Position des Mauszeigers nicht mit der tatsächlichen Position übereinstimmte.





PATCH 1.07

-Patch 1.07 behebt die Fehler, die vereinzelt nach längerer Spielzeit aufgetreten sind, verbessert die Darstellung der Animationen und bewirkt, dass Objekte außerhalb der Karte nicht mehr klickbar sind.





PATCH 1.04

-Das Speichern und Laden des Spiels ist nun jederzeit möglich, entsprechende Buttons wurden eingefügt.

-Einige Texturfehler wurden behoben.

-Es wurden einige Fehler in den Texten behoben.

-Fichten bieten "Blätter" nicht mehr als Futterart an.

-Anzeige der Nebenaufträge wurde verbessert.

-In einigen Karten wurden die Parkaußenbereiche besser an die Außenmauer angepasst.

-Die Gehälter des Personals wurden in einigen Mission angepasst.

-Die Missionsbelohnungen in einigen Missionen und im Freien Spiel wurden überarbeitet.

-Ein Fehler beim Laden von Mission 20 wurde behoben.

-Ein Fehler in Mission 20 wurde behoben, bei dem die Questziele falsch angezeigt wurden.

-Gazellen "sliden" nun nicht mehr, wenn sie los laufen.

-Ungültige Bauoptionen wurden entfernt.

-Verschiedene Probleme in der Tierarzt KI wurden behoben.

-Bahnen werden jetzt immer erst deaktiviert, wenn sie sich in Stationen befinden.

-Der "Kaufen" Button ist jetzt nur noch in den dafür vorgesehenen Menüs aktiviert.

-Ein Fehler wurde behoben, der zu Einbrüchen in der Performance des Spiels führte.

-Ein Fehler wurde behoben, der zum Absturz beim Umstellen der Grafikeinstellungen führte.

-Lodfardistance wurde erhöht.

-Die Auflösung der Intro Videos wurde erhöht.



Sollten weiterhin beim Speichern des Spiels Probleme auftreten, wird empfohlen, die Grafikeinstellungen auf "Mittel" zu setzen.