Fussball Manager 12: Patch #3 zum Download - 4Players.de

Download-Beschreibung

Dritter Patch für den Fussball Manager 12



Patch #3

Neuerungen:

Ca. 80 neue Texte im Live Ticker rund um das Thema "Fans"

Vollständiges Datenbankupdate

Fehlerbeseitigungen:

Insgesamt wurden etwa 125 größere und vor allem kleinere Verbesserungen durchgeführt. Dies sind die wichtigsten:

Extreme Saisonziele nach einem Aufstieg wurden korrigiert

Aufstiegsmöglichkeit für CaC-Jugendteams wurde erleichtert (CaC = Create a Club = Eigenen Verein gründen)

Jugendcamps generieren nun keine Spieler mit hohem Talent und geringem Potenzial mehr

3D-Spiel: Taktische Einstellungen können nun während eines Elfmeterschießens nicht mehr geändert werden

3D-Spiel: Radar verschwindet nicht mehr nach einer Zeitlupe

Stadiongenerierung im CaC-Modus funktioniert jetzt korrekt

Die Einstellung „Konter“ wird jetzt bei selbsterstellten Spielsystemen gespeichert

Serien: Im Wochenablauf verschlechtern sich Teams nicht mehr um eine unrealistische Anzahl Tabellenplätze

Nationalmannschaftsabkürzungen im Textmodus wurden beseitigt

KI für die Jugendcamp-Ausbaustufen wurde überarbeitet (Computervereine)

KI für die Mitarbeiterkosten der Nationalteams überarbeitet

Managerpunkte werden jetzt auf allen Bildschirmen gleichzeitig aktualisiert

Einkünfte beim Börsengang (erste 20%) werden nun korrekt berechnet

Die Ankündigung, dass ein Spieler zwei Tore erzielen wird, wird jetzt korrekt ausgewertet; Elfmeterschießen werden jetzt bei allen Ansprachen korrekt einbezogen

Die Erinnerungen auf dem Notizblock können jetzt auch wieder gelöscht werden

Der Bewertungsbalken bei den Scoutberichten funktioniert jetzt

Negative Merchandising-Mail kommt nun nicht mehr, wenn Spieler im eigenen Verein die besten der Liga sind

Es ist jetzt möglich, das Versprechen „Erweiterung des Trainingsgeländes“ auch zu erfüllen

Das Verschieben von Spielern durch die KI in die Reserve wurde weiter verbessert

In der englischen Version wurden einige Anzeigeprobleme mit der Spielerstärke beseitigt

Die Schwerpunkte der sonstigen Fehlerbeseitigung lagen in den Bereichen Transfermarkt und Finanzen (besonders im Bereich Budgets).





Patch #2

Neuerungen:

977 neue Spielerbilder

48 neue Ladebildschirme

70 neue Tickets

37 neue Stadion- und Städtebilder

Allgemeines Datenbankupdate

Möglichkeit, im Schritt für Schritt-Textmodus den Chancenbalken abzustellen

Möglichkeit, Live Season wieder mit der eigenen Datenbank zu spielen

Beim Managerlevel wird jetzt angezeigt, wie viele Punkte noch für die nächste Stufe notwendig sind

KI baut zurück und reißt jetzt auch Gebäude ab, wenn es einem Verein schlecht geht; ebenso wird vernünftig renoviert

Einheitliche Darstellung der Balken im Spiel mit aktuellem Wert und Maximalwert bzw. mit Textstatus

Ca. 30 neue Interview-Fragen

Ca. 70 neue Textmodus-Aktionen

Ca. 30 neue Städtetexte Überarbeitete Bereiche: Prestige (Aufsteiger erhalten z.B. keine so hohen Boni mehr)

Starke Spieler bei starken Teams werden nicht mehr in die 2. Mannschaft geschoben

Alte Spieler werden mit der Zeit etwas schneller schwächer als vorher

Vereine verlängern die Verträge ihrer Spieler vorzeitiger

Vereine suchen die Liste der Spieler ohne Verein verstärkt ab, Topspieler beenden dadurch ihre Karriere nicht mehr

Jugendspieler entwickeln sich in der Jugendmannschaft leicht besser

Auslandsklausel in den Verträgen deutlich seltener und nicht mehr mit 50% sondern mit 100% des Marktwerts

Große Talente können nur noch ohne Kaufoption geliehen werden

Talentänderungen hängen jetzt an den Noten bzw. an der Liga, in der der Spieler seine Leistungen gezeigt hat

Mehr Verletzte im Textmodus

Verbesserter Umgang mit extremen Spielsystemen im Textmodus

Höhere Zuschauerzahlen gegen den Erzrivalen

Merchandise kann nun auch gekauft werden, wenn sich das Budget für „Sonstiges“ im Minus befindet

Generelle UI-Überarbeitung Diverse allgemeine Verbesserungen bei den langfristigen KI-Finanzen Bugfixes Reserve-Problem Spanien/Österreich beseitigt

CaC-Bug Italien beseitigt

Schottische Liga: Punkte zählen jetzt nach Hauptrunde weiter

Spieler werden nun bei den Ereignissen zum Thema Vorstellung (z.B. im Stadion) korrekt ausgegeben

Fernsehgelder der Auf- und Absteiger werden jetzt korrekt verbucht (bisher um eine Saison verschoben)

Spielerentwicklung: Probleme mit stark abweichenden Positionsstärken und Fähigkeitsstärken wurden beseitigt

Problem der vertauschten Ausgabe von Spielern auf der linken bzw. der rechten Seite wurde beseitigt

Im CaC kann man jetzt nicht mehr entlassen werden

CaC-Spieler bekommen nun keine Interview-Fragen mehr, in denen ein Vorstand oder eine Entlassung erwähnt werden

Bei Live Season werden nun auch die Kurzeinsätze in den Statistiken erfasst

Spieler ohne Vertrag, die nachträglich einsteigen, haben nun korrekte Gehälter und Einträge in der Spielerhistorie

Zu hohe Managergehälter bei Spielern wurden korrigiert, wenn der Spieler bei einem starken Verein zurückgetreten ist, aber dann bei einem kleinen Verein begonnen hat

Drag und Drop in der „Schnellen Aufstellung“ funktioniert jetzt korrekt

Erste Mannschaft: Sortierung nach Drag und Drop wird jetzt beibehalten

Karten in der gleichen Minute wie Tore werden im TM jetzt nicht mehr unter „Tore“ angezeigt

Chancenbalken in der TM-Konferenz scrollen jetzt korrekt mit

3D: „Ball halten“ funktioniert nun korrekt

3D: Clubhymne wird jetzt nicht mehr beim Nationalteam gespielt

3D: Vereinsnamen werden jetzt bei allen Optionen korrekt angezeigt

3D: Radar bleibt auch beim Schalten zwischen verschiedenen Modi erhalten

Unterhaltskosten bei Jugendcamps werden nun auch für die KI korrekt berechnet, die KI verpflichtet nun auch verstärkt Spieler aus den eigenen Jugendcamps

Fananleihen im CaC funktionieren jetzt korrekt, Startdatum wird mit angezeigt

Unterschiedliche Tribünennamen bei den verschiedenen Stadien möglich

Mehrfaches Umbenennen der Tribünennamen ist jetzt möglich

Bei der Nationalmannschaft werden jetzt mehr Spieler gleichzeitig gescoutet

Ereignisse mit hohen Prestigeänderungen wurden angepasst

Präsident bei der JHV verlängert nun nicht mehr eigenmächtig die Verträge von ausgeliehenen Spielern, es werden nun auch korrekte „beste Spieler“ ausgegeben

Nationalteam-Widgets wurden überarbeitet

Auf dem Home-Screen funktioniert die Bewertung des Vereinsgeländes jetzt korrekt (nicht immer nur 1 Stern)

Spielerstärke wird auf diversen Verhandlungsscreens jetzt korrekt ausgegeben

Simulation simuliert jetzt auch bis zum nächsten Pokalspiel





Patch #1

- eine Option auch dann mit dem Original-3D-Stadion weiterzuspielen, wenn man sein Stadion ausgebaut hat

- eine Option, dass die anderen Vereine weiter in ihren Original-3D-Stadien spielen, wenn die KI deren Stadien ausgebaut hat

- Original-Trikots in der 3. Liga und in den Regionalligen in Deutschland (für die meisten Vereine)

- Grundausstattung bei den Sponsorenverträgen und der Bandenwerbung bereits am Spielstart

- günstigere Preise für Banden, die nicht oder nicht so oft im Fernsehen zu sehen sind – reduzierte Einnahmen, wenn man viele Angebote hat.

- das User Interface im Bereich Sponsoren wurde etwas verbessert

- diverse Verbesserungen in den Bereichen Live Season, Spielerentwicklung, Finanzen und Vereinsgelände wurden integriert

- beschleunigter Balken bei den Status-Updates des Präsidiums

- kleine finanzielle Erleichterungen für die CaC-Vereine