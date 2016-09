Assassin's Creed: Revelations: Patch 1.02 zum Download - 4Players.de

Download-Beschreibung

Patch 1.02 für Assassin's Creed Revelations



Patch 1.02

Einzelspieler:

FIXED – Herausforderung der Assassinen Gilde: Es können maximal 11/12 Assassinen ausgebildet werden und dies verhindert die Erfüllung eines Achievement/einer Trophy

FIXED – Wenn es zu einem Kampf mit Tarik während er von Janitscharen umgeben ist kommt, so kann es passieren, das er von unsichtbaren Wällen umgeben ist.

FIXED – Seltener Absturz der auftreten kann wenn der Spieler versucht den Wachen zu entkommen während er sich in Reichweite zu einer umkämpften Feste befindet.

FIXED – Assassinen Signale werden nicht wieder aufgeladen wenn sie kurz nachdem betreten des Schnellreise-System aktiviert worden sind.

FIXED – Sollte der erste Assassinen Lehrling getötet werden bevor der Spieler die Mission “The Little Prince” gestartet hat, blieb der Spieler im Mediterranen Verteidigungs-Bildschirm auf unbestimmte Zeit hängen.

FIXED – Nach dem Levelaufstieg auf Stufe 12 kann die Mission nicht erfolgreich abgeschlossen werden.

FIXED – Inficolor-Option nicht implementiert

FIXED – Der Festenverteidigungsmodus wird zu oft ausgelöst

FIXED – Der Cursor bei der Festenverteidigung wird nicht angezeigt, wenn das HUD abgeschaltet ist.

FIXED – Das Achievement/Die Trophy "Hobbystratege" wird nicht vergeben trotz der Erfüllung der Parameter.

FIXED – Der Spieler bleibt in einer Kuppel hängen wenn er mit einem Fallschirm darauf landet.

FIXED – Bestimmte Missionen werden mit 100% Synchronizität in der DNA angezeigt, obwohl sie nur mit 50% abgeschlossen wurden.

FIXED – Das Achievement/ Die Trophy "Fond Memories" wurde nicht vergeben selbst wenn alle Sequenzen mit 100% Synchronizität abgeschlosssen wurden.

FIXED – Seltener Absturz bei den Credits am Ende des Spiels.



Mehrspieler:

FIXED – Während man sich in einem offenen Konflikt befindet und Wurfmesser bei einem VIP verwendet kann es zu Abstürzen kommen.

FIXED – Japanische und koreanische Sprachen wurden in der englischen Synchronisation nicht erkannt.

FIXED – Bei dem Versuch Rauchbomben gegen zwei Personen auf einem Mal zu verwenden stürzt das Spiel gelegentlich ab.

FIXED – Der Spieler kann keine Wurf-Fähigkeiten verwenden ohne den Cooldown dieser Fähigkeit zu beeinflussen.

FIXED – Einige Charakter Achievements/Trophies wurden nicht freigeschaltet auch wenn die Kriterien dafür erfüllt sind.

FIXED – Der Modus Truhenjagd wurde beendet sobald der Host des Spiels getötet wurde.

FIXED – SERIAL KILLER Herausforderung wurde nicht richtig vergeben.

FIXED – Die Achievements/Trophies "The Vulture" und "Stopped Dead" wurden nicht richtig vergeben.

FIXED – Probleme bei der News-Sektion im Multiplayer.

FIXED – Spieler, die unter bestimmten Umständen getötet wurden, können nicht respawnen.

FIXED – Spielabsturz beim Rematch der Karte Mont St. Michel im Artefakt-Angriff Modus.

FIXED – Spielabsturz wenn der Gruppenstarter einer vierer Gruppe das Spiel verlässt.

FIXED – Ein Spieler der seinen Freunden in ein Match folgt, bringt den Resultate Bildschirm am Ende einer Runde Aussätziger zum einfrieren.

FIXED – Ein Spieler der von 2 Verfolgern hängend verfolgt wurde und anschließend mit einem Ehrenvollen Tod getötet wird kann nicht respawnen.

FIXED – “Honorable Death” Musik wird ununterbrochen abgespielt.

FIXED – Spieler bleiben manchmal in der Betäubungs-Animation hängen.





Patch 1.01

Die wichtigsten Änderungen im Überblick:

-Es wurde ein Problem behoben, bei dem Rauchbomben in einigen Situationen nicht richtig ausgelöst wurden.

-Ein Problem mit falsch angezeigten Kampfansagen wurde behoben.

-Verschiedene Überlappungen bei lokalisierten Tastennamen wurden behoben.

-In Bezug auf NVidia 3D Vision wurden zahlreiche Verbesserungen an der Grafik vorgenommen (Grafikoptionen für den Himmel wurden hinzugefügt)

-Verschiedene Kameraprobleme wurden behoben, zum Beispiel folgt die Kamera nun einem neu erschienenen Benutzer, wenn er die "Kamera zentrieren"-Taste drückt.

-Einige Probleme beim Taskswitch zwischen verschiedenen Anwendungen wurden behoben.

-Für sehr hohe Auflösungen bei der Nutzung von Eyefinity wurden einige Optimierungen vorgenommen.

-Im Mehrspielermodus gab es mehrere Korrekturen und Verbesserungen hinsichtlich des Freunde-Systems.

-Das Sprachchat-Symbol wird nun korrekt angezeigt, wenn der Sprachchat deaktiviert wurde.

-Einige Probleme mit dem Spiel im Offline-Modus wurden behoben.