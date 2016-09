8Bit schrieb am 16.01.2012 um 13:10 Uhr

Don't buy this game. Echt...

Bin selbst grosser HOMM und KingsBounty Fan und ich liebe den Teil 6. Aber dass alle SinglePlayer Spielstände online gespeichert sind ist eine echte Verarsche. Die Server fallen natürlich Vorzugweise an Wochenenden aus oder am 1.Jan.

Ubisoft go f*** yourself, not your customers.

Im Gegensatz zu früher kann ich mir alle Games in original leisten (was ich au tue), dafür lassen sie einem dank solchem online-kack-DRM nicht spielen.