Die Sims 3: Patch 1.50 zum Download - 4Players.de

Download-Beschreibung

Patch 1.50 für Die Sims 3



Version 1.50

Kostenlose Inhalte für das Basisspiel Die Sims 3

Sims können jetzt in der kommerziellen Mülltonne tauchen, die in Sunset Valley bereits platziert ist, um coole Gegenstände wie Möbel oder Sammelobjekte zu finden.

Neue Klimaanlagen und Stromkästen zur Dekoration.

Neue Geländeanstriche für den Bau-Modus.

Eine neue Ampel für Erstelle eine Welt.

Basisspiel-Updates



Sims, Katzen, Hunde und Pferde sind beim Ausführen sozialer Interaktionen richtig animiert.

Sims ruckeln und stolpern nicht mehr, wenn sie durch Türen gehen.

Von ungültigen NPCs verschickte Geschenke machen den Briefkasten nicht mehr unbrauchbar.

Der Nebelerzeuger aus Die Sims 3 Traumkarrieren wurde so aktualisiert, dass er wie gewünscht in das neue Objekt Nebelerzeuger im Basisspiel übergeht. Grundstücke, die mit Nebelerzeugern aus Die Sims 3 Traumkarrieren erstellt und seit der Veröffentlichung von Die Sims 3 Jahreszeiten installiert wurden, müssen neu installiert werden, damit die Nebeleffekte richtig dargestellt werden. Es besteht keine Notwendigkeit, Inhalte in den Die Sims 3 Exchange neu hochzuladen, denn alle Inhalte die mit dem Nebelerzeuger aus Die Sims 3 Traumkarrieren oder dem neuen Nebelerzeuger im Basisspiel erstellt wurden, werden nach Durchführung dieses Updates richtig dargestellt.

Der Nebelerzeuger kann verschoben werden, nachdem er in der Spielwelt platziert wurde.

Das Spiel stürzt nicht mehr ab, wenn Entwürfe auf Brunnen platziert werden.

Das Spiel stürzt nicht mehr ab, wenn Entwürfe in einem Hochhaus oder Wohnblock platziert werden.

Die Betätigung der rechten Maustaste, um die Kamera während der Entwurfvorschau richtig zu positionieren, funktioniert nun richtig.

Im Haus platzierte Grußkarten halten Sims nicht mehr Kommoden oder Betten fern.

Brunnenwände blockieren jetzt einfallendes Licht. So kann sich in den Löchern von Brunnenwänden, die sich komplett in einem Gebäude befinden, kein Schnee sammeln.

Sims, die bereits vor dem Spiel-Update 1.42 über die verborgene Tauchfähigkeit verfügten, können jetzt Sprungbretter benutzen.

Kaputte Omnipflanzen-Geschenkpakete erscheinen nicht mehr im Inventar des Sims, wenn er in eine andere Spielwelt reist.

Traumkarrieren-Updates



Geister erscheinen nun richtig für Geisterjäger auf Level 5, so dass sie weitere Karrierefortschritte machen können.

Late Night-Updates



Das Spiel stürzt nicht mehr ab, wenn die Türen zu Wohnungen von NPCs gelöscht werden.

Sims sind jetzt richtig animiert, wenn sie in Klubs aus Die Sims 3 Late Night zusammen tanzen wollen und Die Sims 3 Supernatural nicht installiert ist.

Bessere Leistung beim Routen von Sims in Bridgeport.

Lebensfreude-Updates



Kissenschlachten-Wünsche erscheinen viel seltener.

Showtime-Updates



Der Veranstaltungsort Park wird jetzt in älteren Speicherdateien richtig platziert, die vor der Installation von Die Sims 3 Showtime und neueren Erweiterungs- und Accessoires-Packs erstellt wurden.

Karaoke-Maschinen-Wünsche erscheinen viel seltener.

Die Interaktion ""Dazwischenrufen"" ist nicht mehr für Sims verfügbar, die im Meer schwimmen.

Jahreszeiten-Updates



Sims können jetzt richtig auf Bodenfliesen routen, die auf einer gefrorenen Wasseroberfläche liegen.

Sims können nicht mehr ironischerweise bei Hotdog- und Kuchen-Wettessen verhungern.

Nutzpflanzen, die drinnen angebaut werden, können nicht mehr ruhen oder Schnee ansammeln.

Nutzpflanzen, die in Gewächshäusern angepflanzt werden, ruhen nicht mehr bei kalten Temperaturen.

Nutzpflanzen werden jetzt bei einem Gewitter immer bewässert und nicht mehr nur einmal am Tag gegossen.

UFOs können jetzt Sims aus Haushalten entführen, wenn auf dem Grundstück nicht genug Platz für das UFO ist.

Sims werden nicht mehr unsichtbar, wenn Die Sims 3 Jahreszeiten bei einem Spiel deinstalliert wird, das gerade gespeichert wurde, als Außerirdische einen Sim entführt haben.

Festgelände sind nun gültige Ziele, wenn ein Sim über SimPort zu einem Auftritt bei Spielern mit Die Sims 3 Showtime geschickt wird.

Sims-Animationen werden bei der Bearbeitung eines aktiven Festgeländes korrekt zurückgesetzt.

Die Leistung bei der Auswahl der Interaktion zur Belagerung eines Gemeinschaftsgrundstücks mit dem UFO wurde verbessert.

Die Leistung wurde verbessert, wenn Sims angewiesen werden, auf einem unaufgeräumten Grundstück eine Wasserbomben- oder Schneeballschlacht zu veranstalten.

Eisskulpturen aus Die Sims 3 Traumkarrieren schmelzen nicht mehr bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt.

NPCs, die im Winter eine Party veranstalten, wählen keine Badekleidung mehr als empfohlene Kleidung.

Wird das Spiel vor der Kostümparty eines NPCs gespeichert, werden Sims beim Laden der Speicherdatei nicht mehr zurückgesetzt.

Frost erscheint auf Grundstücken mit geringer Auflösung nicht mehr als reine weiße Oberfläche auf Bodenfliesen oder Treppen.

Spiegelnde Oberflächen kommen nicht plötzlich wieder zum Vorschein, wenn der Schnee schmilzt.

Vom Dachrand hängende Regentropfen gehen nun farblich in das Dach über.

Wasserbomben- und Schnellballschlachten können jetzt einfacher aus der Aktionswarteschlange entfernt werden.

Handschuhe erscheinen jetzt bei der Auswahl der Outdoorkleidung nicht mehr doppelt.

Sims können sich jetzt für längere Zeit ohne Regenschirm im Regen aufhalten, bevor sie die Stimmung ""Durchnässt"" erhalten.

Die Häufigkeit von Entführungen durch Außerirdische wurde verringert (außer der Spieler greift ein, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen).

Die Häufigkeit von außerirdischem Besuch im Haushalt des Spielers wurde verringert (außer der Spieler greift ein, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen). Sie besuchen die Spielwelt jedoch in denselben Abständen.

Die Häufigkeit von Anrufen eines NPCs mit Bitte um eine Verabredung wurde verringert.

Regenschirme gehen nicht mehr so häufig kaputt.

Store



Zitronen und Auberginen erscheinen jetzt im Sammeltagebuch.

Die Voodoo-Puppe ""Ungleicher Gesichtsausdruck"", Lord Vladimirs magischer Kessel, die Kristallkugel kommender Ereignisse und Madame Gundeline Grusels Zauberbuch helfen jetzt beim Erlangen der in Die Sims 3 Supernatural eingeführten Fähigkeiten.

Probleme, die bei dem Versuch auftraten, Grundstücke aus dem Store neu zu installieren, wurden behoben.



Version 1.42

Basisspiel-Updates



Eine Grußkarten-Funktion wurde hinzugefügt. Damit können Sims Bilder aufnehmen und sie auf diesims3.de, Facebook oder Twitter veröffentlichen.

Ein Attraktivitätssystem wurde hinzugefügt. Durch dieses neue System, das die anfängliche Anziehungskraft steuert, erhalten Sims Boni beim Knüpfen von Kontakten und romantischen Beziehungen, wenn sie sich von bestimmten Eigenschaften angezogen fühlen.

Sims können jetzt im Meer schwimmen.

Der Bau-Modus wurde um ein Sprungbrett erweitert.

Der Bau-/Kauf-Modus wurde um einen Entwurf-Modus erweitert. Mit diesem Tool kann der Benutzer schnell möblierte Räume platzieren.

Ein Problem wurde behoben, bei dem beim Anklicken eines Benutzernamens im Spielerprofil und an der Pinnwand ein leeres Profil angezeigt wurde.

Für den Abschluss von Errungenschaften erhaltene Abzeichen werden jetzt auf ""Meine Seite"" auf diesims3.de angezeigt.

Auf der Benutzeroberfläche erscheint nicht mehr das Leuchten des Mondes, wenn ein Spiel gestartet wird, ohne dass Die Sims 3 Supernatural installiert ist.



Updates für Reiseabenteuer



Ein Problem wurde behoben, bei dem Fische aus dem Inventar verschwanden, wenn Sims aus einer Urlaubswelt zurückkehrten.

Ein Problem wurde behoben, bei dem der Ton ausfiel, wenn Sims ein Lied lernten.



Updates für Einfach tierisch



Ein Problem mit der Animation des Galopps bei Pferden, die Level 10 der Rennfähigkeiten erreicht haben, wurde behoben.



Updates für Showtime



Sims müssen jetzt eine positive Beziehung haben, bevor sie andere Sims dazu auffordern können, Fotos in der ""Gigi-Fotokabine"" zu machen.



Updates für Supernatural



Die Mondphasen machen keinen Sprung vorwärts mehr, wenn das Spiel bei Vollmond vor 18 Uhr gespeichert und geladen wird.

Die Stimmung ""Animalische Veränderung"" bei Werwölfen läuft nun bei verschiedenen Mondzyklus-Einstellungen ab.

Ein Animationsproblem beim ""Schlambada"" wurde behoben.

In Kröten verwandelte Sims bleiben jetzt seltener stecken, wenn sie versuchen, Fliegen auf Theken oder großen Tischen zu fressen.

Beim Schreiben eines Romans wird jetzt der korrekte Text angezeigt.

Feen-Kinder nehmen nicht mehr Erwachsenengröße an, wenn sie die Interaktion ""Mit Pflanzen reden"" ausführen.

Ein Problem wurde behoben, bei dem der Wunsch ""Techtelmechtel im Zigeunerwagen"" nicht erfüllt wurde, wenn Sims ein Techtelmechtel im Zigeunerwagen hatten.

Probleme, die beim Routen mit dem Feenhaus aufgetreten sind, wurden behoben.

Das Senden eines Elixiers aus dem Haushalts-Inventar an einen Freund erfüllt jetzt den Wunsch ""Einem Freund ein Elixier schicken"".

Beim Verschenken eines Elixiers aus dem Haushalts-Inventar werden jetzt die Stimmung ""Das Geschenk des Schenkens"" und Zufriedenheit auf Lebenszeit-Punkte vergeben.

Beim Verschenken eines Elixiers aus dem Haushalts-Inventar wird jetzt nur noch ein Elixier statt zwei verschickt.

Es wird jetzt ein Pinnwand-Eintrag erstellt, wenn ein Benutzer ein Überraschungsgeschenk öffnet, das Simoleons erhält.

Ein Problem mit der ""Erstelle einen Sim""-Benutzeroberfläche wurde behoben, sodass der Benutzer keine anderen ""Erstelle einen Sim""-Menüs mehr aufrufen kann, solange die ""Augenfarbe""-Auswahl noch geöffnet ist.

Die Feen-Interaktion ""Blühen"" kann jetzt auf die Omnipflanze aus dem Die Sims 3-Basisspiel angewandt werden.

Sims, die durch ein Elixier in einen SimBoter verwandelt wurden, werden nach einem Techtelmechtel im Zigeunerwagen nicht mehr zurückverwandelt.

Probleme mit den Erbinformationen übernatürlicher Kinder wurden behoben.

Die Interaktion ""Mach's süßer!"" kann jetzt auf den Infernalen Geburtstagskuchen angewandt werden.

Ein Problem wurde behoben, das bei der Verwandlung in einen Werwolf auftrat, wenn der Sim gleichzeitig von der Feuerexplosion einer Hexe getroffen wurde.

Das Flackern von Objekten nach Anwendung der Interaktion ""Glückliches Händchen"" wurde behoben.

Die Interaktion ""Glückliches Händchen"" kann jetzt einen Zombie in eine Statue verwandeln.

Ein Problem wurde behoben, bei dem günstige Objekte durch Verwandlungszauber in teure Objekte verwandelt wurden.

Ein Problem beim Kauf eines SimBoters mit Zufriedenheit auf Lebenszeit-Punkten wurde behoben.

Beim Abschalten der Stimmungsspektrum-Lampe nehmen Sims jetzt wieder ihre ursprüngliche Farbe an.



Updates für den Store



Ein Problem wurde behoben, bei dem der Launcher nach der Deinstallation von Lucky Palms abstürzen konnte.

Ein Problem wurde behoben, bei dem die Icons für Store-Sätze im ""Kollektionen sortieren""-Fenster fehlerhaft angezeigt wurden.

Welten können jetzt direkt im Hauptmenü erworben werden.





Patch 1.34

Lebensfreude

-Die Grundstücksnamen in Lebensfreude zeigen nach der Deinstallation von Lebensfreude keinen Debug-Text mehr.



Showtime

-Ein Problem wurde behoben, bei dem sich ein durch Einhörner entfachtes Feuer nach dem Löschen immer wieder entzündete.



Allgemeine Updates

-Zudem wurden weitere Fehler behoben und vorhandene Features verbessert.