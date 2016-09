Alarm für Cobra 11: Undercover: Demo zum Download - 4Players.de

City of the Shroud

Download-Beschreibung

Demo zu Alarm für Cobra 11 - Undercover



Beschreibung vom Hersteller: "Im neuesten und umfangreichsten Teil der erfolgreichen Alarm für Cobra 11-Reihe schlüpfen Ben und Semir in die Rolle von Gangstern, um im Laufe einer spannenden Story einen weit verzweigten Untergrundring auszuhebeln. Neben Deutschlands Autobahnen zieht es die Protagonisten unter anderem in die Alpen und an die Küste. Die Spieler sind sowohl in Polizeiwagen als auch - Undercover - in Gangsterfahrzeugen unterwegs."



Das Spiel erscheint am 28.September 2012.