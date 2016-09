Face Noir: Demo zum Download - 4Players.de

Download-Beschreibung

Demo zum Point & Click-Adventure Face Noir



Die Demo umfasst das erste Kapitel des Spiels und bietet in ca. 30 Minuten Spielzeit Einblicke in die packende Story rund um den Detektiv Jack Del Nero, der sich durch das korrupte New York schlägt.



Beschreibung vom Hersteller: "Face Noir ist ein klassisches Point & Click-Adventure, bei dem der Spieler in die Rolle des Privatdetektivs Jack Del Nero schlüpft, welcher tief in eine undurchsichtige Geschichte von Mord, Verrat und Betrug im New York der 30er Jahre hineingezogen wird. In einem Amerika inmitten der Weltwirtschaftskrise bilden die verruchten Straßen des Big Apples den perfekten Hintergrund für ein wendungsreiches Noir-Abenteuer, das allen Mut und Cleverness des Spielers erfordern wird ..."