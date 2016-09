Splinter Cell: Blacklist: Patch 1.00a -> 1.01 zum Download - 4Players.de

Download-Beschreibung

Patch 1.01 für Splinter Cell: Blacklist

Version 1.00a muss bereits installiert sein.



Fehlerbereinigung bei Abstürzen:

AAR Bildschirm

Laden von CO-OP Spielen

Alt-Tab Absturz

Alt-Tab auf Windows 8

Alt-Tab-Probleme auf Rechnern mit mehreren GPUs

Fenster-Minimierung

Texturabsturz wegen falschen Texturinformationen

Absturz bei Thread Storage Release

Absturz bei aktivem Sound

Absturz, wenn Auflösung kleiner als 2x2 ist

Absturz durch verlorenes Gerät

Absturz in „Paladin“

Absturz „Asset“ laden

Absturz beim Laufen während einer Teamkameradenverteidigung, welcher ein Objekt hatte

Blockierung zwischen UI und Ladeprozess

Ladeprozesshänger

Absturz beim Öffnen der Tür zum Korridor, der zum Tunnel führt

Host-Absturz in Hadron Collider

Absturz in Voron Station

Hänger in AAR Bildschirm im Multiplayer

Steckenbleiben im Shadownet Interface

Absturz nach Sturz unter den Aufzug

Absturz durch Abrutschen von der Leiter

Absturz beim Beenden auf dem Desktop

Absturz mit Multithread-Physik

Absturz beim Wiederherstellen an einem Checkpoint

Absturz im Silo



Fehlerbereinigung der Steuerung / Bedienelemente:

Absturz bei nicht aktiviertem Sichtmodus

Nichtverwendung der Tastatur / Maussteuerung, wenn ein Controller erkannt wurde

Söldner, nicht länger Pri*o*ri*sie*rung der Gefangennahme über Tötung bei der Verwendung von Maus und Tastatur

Erlauben der Zurück-Taste, wenn der Eingang für MP Anzeigetafel blockiert wird

Behebung des Zurücksetztens auf die Standardwerte für Gamepads

Erlauben des Controller-Anschlusses auf SMI Bildschirmen

Position des Mauszeigers wird nicht mehr mit jedem Klick zurückgesetzt

Scrollbalken können jetzt mit der Maus gezogen werden

richtige Scrollbalken-Positionen in Freundes-Liste und Tastenbelegungen

Nahkampf an bestimmten Orten ist nicht mehr möglich

Behebung der Priorität für das Ergreifen der Intel

Behebung der Verlustes des Controllers beim Verlust der Verbindung während des Ladens des Spiels

Behebung des Waffenwechsels während des Countdowns

Behebung der Windows-Tasten-Nutzung



UI-Fehlerbehebung:

Verschwundener Mauszeiger zwischen den Übergängen

Definierte Tastaturbelegung entfernt, wenn Maus und Tastatur-Controller standardmäßig eingestellt sind

Darstellung in COOP-Lobby berichtigt

Eingabeaufforderung durch die Maus behoben

Beenden zum Desktop wurde unter den ADV / COOP Modi hinzugefügt

Behebung des Bildflackerns am Auswahlrad bei der Verwendung von Maus / Tastatur

Verhindern von Überschneidungen im Chat-Text

Behebung des Gerät-UI

Zeigen von Clan-Tags in Text-Chat

Behebung der Mausbetätigung durch den Gammaregler

fehlender Knopf für die Eingabeaufforderung

Rogue Agent Benachrichtigung

Ausrichtung des Zurück-Button

„loadout“ Sichtbarkeit der Anzeige bei Controller Verbindungsabbruch

Fehlen der Möglichkeit zum Überspringen von Sequenzen

Fix der Tutorial Tasten

Text im Fortschrittsmenü

Verschwinden des UI beim Zurücksetzen auf die Standardwerte

Berichtigung der Übernahme der korrekten Videoeinstellungen

Aktualisierung der Missionsvorschau beim Blättern durch die Modi

Fix im „loadout“ Menü

Behebung des Einklemmens der „Geotipps“

Fix von pulsierenden Symbolen



Graphische Fehlerbehebung:

fehlerhafte Bewegung der Kamera, wenn man die Maus bewegt und gleichzeitig aus dem „SMI“ aussteigt

Verlangsamung bei aktiviertem SSAO und MSAA

Objektflimmern

weiße Umrisse auf Partikel in MSAA-Modus

Vision-Modus mit Verschluss-System

MSAA verursacht in DX11 schwarze Quadrate in einigen Objekten

Feld „AO“ flackern in DX11

Fatronenhülse flackern in DX11

SSAO leuchtet an Charakteren in DX11

schwarze Texturen in DX9

Objektflackern wurde behoben

Laser-Punkt- Darstellung

Bildwiederholfrequenz Probleme wurden behoben

Behebung des Darstellungsproblems des individualisierten Charakters im MSSA-Modus

Textur-Probleme

falsche Dimensionierung des Ansichtsfenster beim ersten Start



Optimierungen:

Low-End CPU-Optimierung

Multi-GPU-Optimierungen

Framerate-Probleme



Configuration:

Erkennen von veralteten Treiber

Korrekte Darstellung der Auflösung, basierend auf den Systemeinstellungen



Verschiedene Fehlerbehebungen:

Musik-Sequenzierung in ADV-Modi

fehlerhafter Audio-Neustart bei Alt-Tab-Benutzung während der Videowiedergabe

Freischaltung von Erfolgen

Unterstützung des Zählens des Spielergebnisses

Wiedergabelisten

Netzwerk-Replikation Behebung