Splinter Cell: Blacklist: Patch 1.01 -> 1.02 zum Download - 4Players.de

Download-Beschreibung

Patch 1.02 für Splinter Cell: Blacklist

Version 1.01 muss bereits installiert sein.



Beseitigte Abstürze:

- Absturz beim Start mit DX11 und bestimmten Monitoren beseitigt

- Speicherleck im DX11-Konstantenpuffersystem beseitigt

- Absturz beim Entfernen des Controllers im Ladebildschirm beseitigt

- Absturz im Ausrüstungsmenü beseitigt

- Seltenen Absturz beim Verbindungsabbruch durch den Host beseitigt

- Absturz im Ladebildschirm, nachdem man im Tunnel getötet wurde, beseitigt

- Absturz im Koop-Modus beseitigt, der auftrat, wenn man die Computer überprüfte und dann die Verbindung abbrach

- Absturz beim Verwenden des Tricopter im Ausrüstungsmenü beseitigt

- Absturz im Ladebildschirm des Koop-Modus beseitigt

- Popup-Absturz in Lobbies beseitigt

- Potentiellen Audio-Absturz im Preload beseitigt

- Absturz im Zusammenhang mit exklusive Skins im Koop-Modus beseitigt

- Potentiellen Absturz beim Pausieren einer Zwischensequenz beseitigt

- Absturz im Zusammenhang mit Splittergranaten beseitigt



Gameplay:

- Problem mit Punkten für abtrünnigen Agenten beseitigt

- Eingabe für Verhörszenen korrigiert

- Koop-Interaktionen mit fehlenden Hinweisen korrigiert

- Problem beseitigt, bei dem Spieler in bestimmten Missionen Punkte außerhalb der Karte erreichen konnten

- Problem beseitigt, bei dem Spieler in der Hintergasse bei Kobin stecken bleiben konnten

- Problem mit den Zielen im Modus Abholung beseitigt, wenn ein Team die maximale Zahl Datenpakete geborgen hatte

- Fehlerhafte Spawns in Übergängen korrigiert

- Problem beseitigt, bei dem Spieler an bestimmten Punkten an einer Tür hängen bleiben konnten

- Exploits in SgS beseitigt

- Problem beseitigt, bei dem Spione Punkte außerhalb der Karte erreichen konnten

- Problem beseitigt, bei dem Söldner hängen bleiben konnten

- Problem beseitigt, bei dem das Datenpaket an der Waffe hängen blieb

- Problem beseitigt, bei dem auf einer bestimmten Karte im Koop eine Tür mehrfach auftauchte

- Einige unsichtbare Hindernisse entfernt

- Kollisionsproblem mit einigen Kisten korrigiert

- Problem beseitigt, bei dem Objekte außerhalb der Karte gelangen konnten

- Problem beseitigt, bei dem man der Armbrust in einer Ecke hängen bleiben konnte

- Möglichen Waffenmissbrauch durch Spione korrigiert

- Problem beseitigt, bei dem man im Koop in Übergängen hängen bleiben konnte

- Problem beseitigt, bei dem man im Koop bei Verbindungsabbruch hängen bleiben konnte

- Balance für frontale Angriffe korrigiert



Online:

- Scheitern der Host-Migration reduziert

- Problem beseitigt, bei dem Clients in Sitzungen mit simultanen Host-Migrationen hängen blieben

- Verbesserung der Spiel-Migration

- Geschwindigkeit mit der man ins Spiel gelangt verbessert



Steuerung:

- Problem mit Controller-Erkennung beseitigt, das auftrat, wenn mehrere Eingabegeräte angeschlossen waren

- Eingabe über Gamepad jetzt möglich, auch wenn das Fenster nicht aktiv ist

- Abfrage der Benutzen-Taste geändert, so dass ein Halten nicht mehr zu einer Reihe von Aktionen führt

- Problem beseitigt, bei dem Spieler im Sprint hängen bleiben konnte



Grafik:

- Tricopter-Explosion korrigiert

- Sichtbarkeit des Zielfernrohrs in Zwischensequenzen korrigiert

- Unterstützung für Super-Widescreen-Formate

- Charakter-Rendering im Anpassungsbildschirm auf hochauflösenden Displays korrigiert

- Zuweisung von "Depth Stencil"-Puffer optimiert

- Problem beseitigt, bei dem der Zustand mancher Objekte beim Neustart nicht zurückgesetzt wurde

- Problem beseitigt, bei dem animierte Objekte statisch dargestellt wurden

- Söldner-Animation korrigiert

- Problem mit unbekannten Auflösungen beseitigt



Oberfläche:

- Doppelte Zurück-Schaltfläche im 'Toter Briefkasten'-Untermenü entfernt

- Fehlerhafte Hinweise auf Joy1/Joy2 bei Verwendung der Tastatur korrigiert

- Falsche Meldung bei Einsatz des Tricopters korrigiert

- Automatische Zentrierung beim Kaufvorgang korrigiert

- Problem beseitigt, bei dem das HUD bei 'Markieren und Eliminieren' verschwand

- Hängen der Oberfläche korrigiert, wenn man im Ausrüstungsbildschirm eine Waffe aufrüstete

- Flackerndes Controller-Auswahlrad bei nicht-aktivem Fenster korrigiert

- Mauszeigeproblem korrigiert, das auftrat, wenn man eine Auflösung niedriger als die native Auflösung des Monitors wählte

- Fehlende Schloss-Symbole im Ausrüstungsbildschirm korrigiert

- Waffenplatzierung im Ausrüstungsbildschirm markiert

- Vorschau in der Koop-Lobby korrigiert

- Anzeige der Match-Einstellungen während des Countdowns korrigiert

- Anzeige der Tipps für "Im Dunkel" korrigiert

- Fehlerhafte Ranglisten-Anzeige korrigiert



Sound:

- Soundschleife für Mouseover-Animationen im SMI korrigiert

- Sounds für Tricopter im Koop korrigiert

- Soundproblem korrigiert, das auftrat, wenn man im Koop das Pausemenü aufrief

- Soundproblem korrigiert, das auftrat, wenn man den Controller wieder anschloss



Engine:

- Speichersystem für Dateien optimiert

- Besseres Handling für fehlerhafte Speicherdateien

- Engine optimiert, um mit älteren AMD-Prozessoren bessere Performance zu erzielen