Far Cry: SturmMODv1.2.1 - Caliban Edition zum Download - 4Players.de

Download-Beschreibung

SturmMODv1.2.1 - Caliban Edition für Far Cry (Version 1.4)



Fünf Jahre nach der Veröffentlichung der ersten SturmMOD für "Far Cry" gibt es jetzt eine überarbeitete Version der Spielmodifikation, die die Insel aus Shakespeares Drama "Der Sturm" als dreidimensionale Welt erfahrbar machen will.



"Inspiriert von Spielen wie "Dear Esther" sowie dem Theaterstück "I, Caliban" von Tim Crouch nimmt der Spieler die Insel diesmal aus der Sicht der am Ende des Stücks zurückgelassenen Figur Caliban wahr, durch dessen Kommentare zu bestimmten Orten sowie durch das Nach-Spielen bestimmter Ereignisse.



Die Mod stellt dabei bewusst nicht die Szenen aus dem "Sturm" chronologisch dar, sondern eröffnet dem Spieler vielmehr eine Welt, die er nach Spuren vergangener Ereignisse erforschen kann, auch um dadurch andere, eigene Perspektiven auf das Stück zu entwickeln. Das Theaterstück zuvor, während oder nach dem Besuch auf Prosperos virtueller Insel zu lesen, ist zwar keine zwingende Voraussetzung, wie ein Exemplar des Spiels "Far Cry" (2004, Crytek/Ubisoft) in der Version 1.4, könnte andererseits aber dabei helfen, die gefundenen Referenzen in einen Kontext zu setzen."