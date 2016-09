The Night of the Rabbit: Patch 1.1 zum Download - 4Players.de

The Night of the Rabbit (Patch 1.1)

City of the Shroud

City of the Shroud

Download-Beschreibung

Patch 1.1 für The Night of the Rabbit



-Problem behoben, das verhindert hat, die Hörbuchgeschichten vollständig aus dem Menü abzuspielen.

-Drehanimation von Jerry überarbeitet.

-Möglicher Blocker bei der Inventarkombination Briefumschlag + Schnecke beseitigt.

-Ursula bringt jetzt das Inventar durcheinander.

-Fehler beim Wiederholen des Tutorials behoben.

-Verschiedene Animationen wurden verbessert oder hinzugefügt.

-Verbesserung der Inszenierung des Spiels.

-Zahlreiche Fehler behoben, die durch das Abbrechen von Szenen mit der Escape-Taste entstehen konnten.

-Fehler, der zu einem Blocker im Endkampf führen konnte behoben.

-Fehler behoben, der dazu führen konnte, dass Jerry beim Gehen unsichtbar wird.

-Einige Sprachdateien korrigiert und ausgetauscht.

-Fehler behoben, der dazu führen konnte, dass einige Achievements nicht richtig freigeschaltet werden.

-Fehler behoben, der dazu führen konnte, dass nicht sämtliche Questlog-Einträge freigeschaltet werden.

-Fehler behoben, der es erlaubte in Akt 3 nachts das Rathaus zu betreten

-Fehler behoben, bei dem der Kaffee durch Speichern kalt werden konnte

-Fehler behoben, bei dem der Kaffee kalt wurde, obwohl man ihn nicht im Inventar hatte

-Verbesserung einiger Soundeffekte.

-Korrektur einiger Laufwege.

-Allgemeine Speicheroptimierung.

-Generelle Bugfixes.