Gewinnspiel: Dying Light Bad Blood - Gamesplanet: Spiele, Hardware bei 4Players gewinnen

Battle Royale? Von wegen. Brutal Royale! Mit Dying Light: Bad Blood veröffentlicht Techland ein Dying Light mit Battle-Royale-Modus. Und das ist natürlich so brutal, dass der Modus kurzerhand umbenannt werden musste. 12 Spieler werden in tödlichen Zombiezonen abgesetzt. Aber nur einer darf am Ende mit dem rettenden Hubschrauber abhauen. Darum auch der Slogan von Bad Blood: "12 GO IN. 1 COMES OUT".



Dying Light: Bad Blood vermischt die besten Elemente aus Dying Light mit einem kompetitiven Mehrspielermodus. Spürt Ressourcen auf, bastelt Waffen und lasst euch beim Parkourlauf nicht von Zombies erwischen! Aber nicht nur die Untoten wollen euch an den Kragen, sondern auch andere Spieler. Denn gewinnen kann nur einer.



