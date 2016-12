Guide - Guides & Spieletipps zu The Last Guardian - 4Players.de

Guide

Wir haben ein paar Hinweise und Tipps gesammelt, die euch den Weg durch The Last Guardian erleichtern können:



Automatisches Festhalten: Sobald ihr an Trico hinaufklettert, braucht ihr den Knopf nicht mehr drücken - er hält sich automatisch fest. Nur wenn ihr euch an seinem Kopf erhebt und von oben den Schild nutzt oder springen wollt, könnt ihr stürzen.



Falls es mal nicht weitergeht: The Last Guardian verlangt Geduld. Manchmal reicht es, wenn ihr Trico per R1 nur an eine bestimmte Stelle ruft, dann schaut er sich um und findet vielleicht einen Weg - versucht das auch immer, wenn er nicht zu sehen ist, denn er findet oftmals einen Weg. Manchmal müsst ihr ihm über R1 plus Analogstick die konkrete Richtung anzeigen, auch mehrmals. Und manchmal müsst ihr erstmal ein Tor öffnen, indem ihr einen Hebel bedient.



An die Fässer denken: Manchmal müsst ihr erst Futter für Trico besorgen, damit er wieder aktiv wird. Wo sich die Fässer befinden, könnt ihr oftmals anhand der bunten Schmetterlinge erkennen, die in der Nähe umher schwirren - außerdem schnüffelt Trico, sobald er sie riecht. Erkennt ihr sie nicht sofort, müsst ihr vielleicht Schutt oder Geröll zerstören, indem ihr mit dem Schild darauf zielt, bis Trico seine magischen Geschosse dorthin feuert.



Auf die Scherben achten: Welche Route ihr beim Klettern einschlagen solltet, erkennt ihr manchmal anhand der bunten Scherben oder Muster auf dem Boden. Wenn ihr ihnen folgt, seid ihr auf dem richtigen Weg.









