Einsteiger-Guide - Guides & Spieletipps zu Nioh - 4Players.de

Einsteiger-Guide

Die Wahl der zwei Hauptwaffen: Einsteiger sollten sich in der Charakterentwicklung für Katana und Speer entscheiden. Diese beiden Klingen bieten eine ausgewogene Mischung aus wuchtigem Nahkampf mit gutem Block (Katana) sowie effiziente Treffer aus sicherer Distanz (Speer).



Mit den Haltungen üben: Ihr solltet euch ausgiebig mit den Bewegungsmustern der drei Haltungen hoch, mittel und tief befassen, damit ihr die Art und Abstände all eurer Attacken kennt.



Konzentriert euch beim Ausbau der Samuraifähigkeiten zunächst auf eine Waffe und schaltet zuerst die Paraden für die Verteidigung und Bewegungen in den Rücken des Gegners frei. Vorsicht, manches ist etwas versteckt: Scrollt dafür im Menü ganz runter. Für manche Fähigkeiten muss man erst bestimmte Bosse bzw. Missionen erledigen.



Die KI-Regeneration verinnerlichen: Es ist sehr wichtig, dass ihr nach erfolgreichen Treffern das blaue KI mit R1 einsammelt, denn es füllt eure Ausdauerleiste. Ohne KI könnt ihr weder angreifen noch verteidigen!



Das effektivste Manöver gegen Schwertkämpfer und viele Dämonen: Nutzt in der mittleren Haltung den Speer und setzt über Dreieck den weit nach vorne zielenden Stoß ein – danach zurückweichen. So könnt ihr viele Gegner, auch Yokai, aus der Distanz stark schwächen.







Eingesendet von 4P-Tipps-Team