Einsteiger-Guide - Guides & Spieletipps zu Mass Effect: Andromeda - 4Players.de

Einsteiger-Guide

Die folgenden Empfehlungen richten sich in erster Linie an Einsteiger, um ihnen den Fortschritt in der Andromeda-Galaxie zu erleichtern.



Crafting

Auch wenn man bei den Händlern gute Ausrüstung erstehen kann, sollte man die Forschung und Entwicklung neuer Technologien nicht außer Acht lassen. Achtung: Waffen und Rüstungen lassen sich in mehreren Stufen aufrüsten. Allerdings lassen sich höhere Stufen auch durch die Modifikationen kompensieren, die man in allen drei Entwicklungsbereichen (Milchstraße, Heleus, Relikt) erreichen kann. Denn wenn es in die Produktion geht, kann man bis zu vier Mods in Waffen oder Rüstungen einsetzen, die nicht nur Resistenzen oder angerichteten Schaden verbessern, sondern sogar die Schadensart ändern können oder der Waffe einen Granatwerfer hinzufügen.

-----



Charakter-Entwicklung / Loadouts

Ein paar Hinweise zur Entwicklung Ryders: Mit der Freiheit, die Figur ohne Einschränkungen in drei Bereichen (Biotik, Kampf, Tech) entwickeln zu können, stellt sich die Frage, ob man sich auf einen Spezialisten oder Alleskönner konzentriert. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass ein Spezialist mit nur wenigen auf Stufe 6 entwickelten Fähigkeiten durchschlagskräftiger ist als einer, der viele Bereiche bis Stufe 3 oder 4 aufgerüstet hat.



Ungeachtet dessen gibt es aber ein paar Bereiche, die man durchaus bevorzugt aufwerten sollte: Mit Kampffitness z.B. kann man mehr Waffen mitführen. Und im Techtree wartet wie bereits erwähnt Peebees geheimes Projekt.



Vergesst nicht, euch verschiedene „Loadouts“ mit je drei Fähigkeiten und einem verknüpften Profil anzulegen, um für verschiedene Situationen gewappnet zu sein. So kann man seine Fokuspunkte für den Kampf unkompliziert umschalten und z.B. auf Biotik konzentrieren, wenn man vornehmlich auf Feinde mit Schilden trifft. Die Loadout-Umschaltung der Profile wird über den Waffenauswahlbildschirm erreicht, steht allerdings nicht von Beginn an zur Verfügung.

-----



Begleiter







Eingesendet von 4P-Tipps-Team