Einsteiger-Guide - Guides & Spieletipps zu Final Fantasy 15 - 4Players.de

Einsteiger-Guide

Auch wenn man sich zu Beginn am liebsten sofort ins Abenteuer stürzen will, solltet ihr das Tutorial absolvieren. Dort erhaltet ihr einen umfangreichen Überblick zum Kampf- und Magie-System.

Gebt zu Beginn nicht zu viel Geld aus und seid sparsam mit den kostbaren Gegenständen. Vor allem das Essen in den Restaurants ist sehr teuer. Um Geld zu verdienen solltet ihr wertvolle Objekte verkaufen, die ihr in der Spielwelt findet. Kaufen und Verkaufen könnt ihr bei Händlern, oder während der Fahrt im Regalia.

Visiert einen Gegner mit L1/LB an und drückt dann Dreieck/Y um Noctis‘ Warp-Strike zu nutzen. Dadurch gelangt ihr aus der Entfernung schnell an den Gegner ran und teilt stärker aus. Aber Vorsicht hierdurch wird MP verbraucht.

Mit dem „Point-Warp“ beamt ihr euch an höher gelegene Stangen und Gebäude, indem ihr Dreieck/Y gedrückt haltet. Dadurch erhält Noctis MP zurück, ihr erhaltet einen besseren Überblick über das Schlachtfeld und habt etwas Zeit zu überlegen, wohin ihr den nächsten Warp-Strike setzen wollt.

Vergesst nicht, die speziellen Techniken eurer Begleiter zu nutzen, indem ihr L1/LB gedrückt haltet und die jeweilige Option auswählt. Gerade Gladiolus haut ordentlich zu und bringt große Gegner zu Fall, damit das ganze Team draufprügeln kann.

Nutzt Überraschungsangriffe, indem ihr Feinde von hinten angreift. Mithilfe der Ausweichrolle könnt ihr euch hinter große Gegner befördern und diese langsame, aber starke Attacke nutzen.

Neben dem Kampf in Echtzeit, könnt ihr auch den leicht zu übersehenden Warte-Modus nutzen. Pausiert das Spiel, wählt Optionen, Kampf-Modus, Warten. Sobald ihr im Kampf stehen bleibt, pausiert das Geschehen und ihr könnt mit Libra durch Druck auf R1/RB in Ruhe die Schwächen des Gegners analysieren. Dadurch könnt ihr in Ruhe nach Warp-Punkten für Noctis Ausschau halten, oder euch einen Überblick über Sniper verschaffen.



Magie gibt es diesmal in Form von Elementar-Granaten. Um diese herzustellen, müsst ihr Blitz, Eis oder Feuer an gekennzeichneten Stellen in der Spielwelt absorbieren. Diese Elemente könnt ihr dann mit den verschiedensten Gegenständen kombinieren, um Zusatzeffekte wie Heilung, Gift, oder sogar Tod zu erhalten. Bei den Elementen könnt ihr anfangs 1 bis 99 Einheiten auswählen, wobei letztere einen besonders starken Zauber erschaffen. Aber Vorsicht! Versucht möglichst Gegenstände für die Synthese zu nutzen, die häufig in der Spielwelt und somit in eurem Inventar vorkommen und die nur einen geringen Verkaufspreis erzielen würden. Wählt die ausgerüsteten Magie-Granaten in einem der vier Waffen-Slots von Noctis aus, haltet die Angriff-Taste gedrückt und wählt mit dem rechten Stick euer Ziel aus. Vorsicht bei engen Spielabschnitten, ihr selbst und euer Team werden durch die Magie-Granaten ebenfalls beschädigt.

Ihr habt genug vom Laufen? Mietet euch einen Chocobo, sobald ihr die Möglichkeit freigeschaltet habt, um schneller voranzukommen (ab Kapitel 3).

Ihr wurdet nachts von einem zu starken Monster im Regalia überrascht? Lasst das Auto stehen und kehrt über das Menü zurück zur letzten Unterkunft. Nach der Nacht könnt ihr euch zurück zum Regalia bringen lassen.

Leicht zu übersehen: In einigen der Restaurants stehen Pinball- Automaten an denen ihr „Justice Monsters Five“ spielen könnt, das auch als mobiler Ableger erschienen ist.





