Einsteiger-Guide - Guides & Spieletipps zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild - 4Players.de

Einsteiger-Guide

Die folgenden Tipps richten sich lediglich an Einsteiger, denen wir die ersten Schritte in The Legend of Zelda: Breath of the Wild auf Switch und Wii U erleichtern wollen.



Das Meistern der Schreine ist unabdingbar für den Aufstieg: Für jeweils vier dort erhaltene Auszeichnungen dürft ihr Link an heiligen Stätten entwickeln.



Achtet in den Schreinen auf die mehr oder weniger versteckten Kisten: Das sind optionale Zusatzziele, die euch wertvolle Ausrüstung bringen.



Steigert beim Aufleveln auch die Ausdauer: Es lohnt sich, Link in diesem Bereich frühzeitig zu stärken, wenn man hoch klettern, länger spurten oder Pferde zähmen will.



Achtung: Ohne Fackel, warme Kleidung oder Mahlzeiten mit Chilli erfriert ihr sehr schnell in frostigen Höhen. Falls ihr eine Fackel mitnehmt, dürft ihr nicht spurten, sonst geht sie aus.



Achtung: Wenn es regnet, könnt ihr nicht mehr weiter klettern und rutscht ab. Setzt dann schnell das Parasegel ein, um nicht in den Tod zu stürzen.



Kurz bevor eine Waffe zerbricht, solltet ihr sie werfen! Die Zahl im Menü gibt ihre Stärke an, eine rote Einfärbung ihren fragilen Zustand.



Nutzt im Kampf den Schild: Er hält Pfeile auf und sein Konter zum Zeitpunkt des feindlichen Hiebes spendiert euch effiziete Zusatzattacken.







Eingesendet von 4P-Tipps-Team