Einsteiger-Guide - Guides & Spieletipps zu God of War - 4Players.de

Einsteiger-Guide

Das ist kein Walkthrough, aber diese Tipps und Hinweise sollen Einsteigern etwas helfen, die gerade mit Kratos und Atreus ihr Abenteuer in God of War auf PlayStation 4 starten.



Welchen Schwierigkeitsgrad soll man wählen? Falls ihr regelmäßig Videospiele spielt, solltet ihr auf der zweiten Stufe "Ausgeglichen" starten, denn die bietet eine gute Balance und auch für Kenner genug Herausforderungen. Im Vergleich zu den Klassikern sorgt diese schon für deutlich höheren Anspruch, so dass man des Öfteren auch mal bei mittleren Gegnern das Zeitliche segnet und bei Walküren richtig kämpfen muss. Es gibt insg. vier Schwierigkeitsgrade: "Story", "Ausgeglichen", "Herausforderung" sowie freischaltbar "God of War".



Kann man die Steuerung und Anzeige anpassen? Ja, ihr könnt u.a. die Kamera- und Zielerfassung verändern, einzelne Aktionen anders belegen als auch das komplette HUD abschalten, so dass ihr ohne Kompass oder Gegnerbalken im Immersions-Modus freie Sicht habt.



Welche Fähigkeiten sollte man Kratos zuerst zuweisen? Im Nahkampf auf jeden Fall frühzeitig den schweren Schlag lernen (R2 gedrückt halten), denn er sorgt für massiven Schaden und beendet Kämpfe deutlich früher. Außerdem lohnt es sich den Schild so weit aufzurüsten, dass ihr damit die Defensive feindlicher Schildträger öffnen (L1 doppelt drücken) und feindliche Projektile wie Feuerbälle zurückschleudern könnt.



Achtet im Kampf auf die Pfeile um Kratos, denn sie zeigen euch an, von wo und wann ein Feind angreift. Weiß heißt, ihr habt noch etwas Zeit; Rot heißt, ihr solltet sofort reagieren (umdrehen, wegrollen, blocken etc.); Lila heißt, ein Projektil wie Pfeil oder Feuerball rauscht heran.



Wie kann man sich schnell umdrehen? Steuerkreuz nach unten sorgt für eine 180-Grad-Wende.



Und ganz wichtig im Fernkampf: Entwickelt frühzeitig die Axt! Falls ihr aus der Distanz kämpfen wollt, ist diese Waffe unabdingbar. Später könnt ihr bis zu acht multiple Ziele fixieren, so dass sie von Trefferzone zu Trefferzone oder Gegner zu Gegner tanzt. Mehr Schaden richtet ihr an, wenn ihr die rot markierten Köpfe oder Füße trefft, so dass Gegner ins Taumeln geraten. Und wenn ihr in diesem Moment eines kritischen Treffers Dreieck drückt, gibt es nochmal extra Schaden! Außerdem könnt ihr später einen Talisman finden, der eine Zeitlupe aktiviert, so dass das Anvisieren mit der Axt noch einfacher wird.



Welche Waffe hilft gegen welchen Feind? Achtet auf deren Farbe, denn Rot deutet darauf hin, dass Kratos' Frostaxt eher hilft, während Blau ein Indiz dafür ist, dass man eher die Chaosklingen einsetzen sollte, die man allerdings erst spät bekommt. Vorher hilft gegen blaue Gegner allerdings immer der Nahkampf: Steckt die Axt weg und lasst Kratos schnelle Hiebe und Tritte ausführen.



Leichte und schwere Runenmagie: Kratos kann diverse Runen finden, die Kampfzauber auslösen, die z.B. eine Linie oder einen ganzen Bereich treffen. Sie sind sehr hilfreich gegen viele Gegner und lassen sich für XP in drei Stufen verstärken.



Wie solltet man allgemein kämpfen? In Bewegung bleiben, wegrollen, freigeschaltete Kampfmanöver sowie Runenmagier und das sehr starke Blocken nutzen! Vor allem, wenn ihr zum richtigen Zeitpunkt mit dem Schild abwehrt, gibt es einen tollen Konter mit viel Schaden.









Eingesendet von 4P-Tipps-Team