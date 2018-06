Einsteiger-Guide - Guides & Spieletipps zu Vampyr - 4Players.de

Einsteiger-Guide

Im Folgenden geben wir allen angehenden Blutsaugern ein paar Tipps, die den Einstieg in das Vampir-Abenteuer von Dontnod vielleicht etwas erleichtern.



Es gibt nur einen Schwierigkeitsgrad! Wenn ihr es leichter in den Kämpfen haben wollt, solltet ihr Bürger aussaugen, denn das bringt viel schneller Erfahrungspunkte.



Falls ihr Bürger aussaugt, bekommt ihr mehr Erfahrungspunkte, wenn ihr vorher deren Hinweise in Gesprächen offenbart habt. Manchmal müsst ihr dafür auch mit anderen Bürgern sprechen, Gespräche belauschen oder Notizen finden.



Wie belauscht man Gespräche? Wechselt in die Vampirsicht und sucht den blutrot markierten Bereich. Das wird manchmal auch durch ein Ereignissymbol (Ausrufezeichen) auf der Karte angezeigt.



Wie kann man Bürger aussaugen? Dafür müsst ihr sie erst "mesmerisieren", also über L1 hypnotisieren. Das geht nur, falls euer Stärke-Level gleich oder über dem des Opfers liegt. Danach müsst ihr sie anhand der Blutspur in einen geschützten Bereich führen, damit das Biss-Symbol angezeigt wird.



Saugt nur Bürger aus, wenn ihr deren Quests bereits erledigt habt - so verpasst ihr nichts.



Kann man die Kämpfe auch ohne einen weiteren Vampirbiss schaffen? Ja! Man bekommt auch so immer Erfahrungspunkte, nur wird es dann in den Gefechten kniffliger.



Achtet im Kampf auf die vier Widerstände der Feinde: In der Vampirsicht wird angezeigt, wie gut sie gegen Nahkampfwaffen, Projektile, Blut und Schatten geschützt sind. Von Grau für ungeschützt über Orange bis Rot für super geschützt.







