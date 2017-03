Einsteiger-Guide - Guides & Spieletipps zu Styx: Shards of Darkness - 4Players.de

Einsteiger-Guide

Diese Tipps sollen euch den Einstieg in das Schleich-Abenteuer Styx: Shards of Darkness etwas erleichtern.



Bei der Wahl des Schwierigkeitsgrades solltet ihr auch als erfahrener Spieler eher auf dem zweiten von vieren beginnen, denn der kann schon recht fordernd sein.



Wie sichtbar seid ihr? Das zeigt das Leuchten auf eurem Dolch am Rücken an.



Wo geht es weiter? Aktiviert die Goldharzsicht, denn die zeigt euch auch Klettermöglichkeiten an Wänden.



Vorsicht im Fallen: Wenn Styx stürzt, solltet ihr unbedingt R2 gedrückt halten, damit er sich rechtzeitig an Simsen festhält.







Eingesendet von 4P-Tipps-Team